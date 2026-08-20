李洙赫中途辭演《女皇的後宮們》　無緣做秀智「男寵」合體夢碎

韓國人氣男神李洙赫原本加盟tvN新劇《女皇的後宮們》，有望與「國民初戀」秀智合作飾演對手戲，可惜昨日（19日）突然傳出他中途辭演的消息，令期待二人合體的粉絲深感遺憾。



李洙赫中途辭演《女皇的後宮們》。（IG@leesoohyuk）

《女皇的後宮們》由秀智主演。（IG@skuukzky）

經紀公司證實因行程因素辭演

劇集目前已進入拍攝階段，對於李洙赫退出的消息，其所屬經紀公司Saram娛樂向韓國傳媒證實事件。經紀公司回應表示李洙赫因行程的因素，決定退出電視劇《女皇的後宮們》。至於早前是否已參與部分拍攝，公司方面則未有正面回應。

李洙赫因行程原因退出拍攝。（IG@leesoohyuk）

《女皇的後宮們》女皇拉蒂爾建男性後宮

預計2027年上半年播出的《女皇的後宮們》，由《鬼怪》導演李應福與《戀人》編劇黃真英聯手打造。作品改編自同名網絡小說及網漫，以虛構的「塔里姆帝國」為背景，講述女皇「拉蒂爾」（秀智 飾）遭初戀背叛後，破格宣佈成立「男性後宮」，召進五位男寵以鞏固政權。大女主掌權與宮廷鬥爭的設定極具看點。

《女皇的後宮們》改編自同名網絡小說及網漫。（網上圖片）

豪華男妃陣容，池昌旭申承浩等參演

雖然李洙赫退出令角色出現空缺，但後宮陣容依然相當強勁。男神池昌旭確定特別客串，而憑戀綜《單身即地獄2》爆紅的Dex（金珍映）亦獲邀參演。其他後宮人選還包括申承浩、柳政厚、金湍及魯敏宇。多位高顏值男星齊集，勢必上演連場激烈的宮鬥與愛情爭奪戰，劇迷不妨拭目以待。

池昌旭特別出演《女皇的後宮們》。（IG@jichangwook）

憑戀綜《單身即地獄2》爆紅的Dex（金珍映）亦獲邀參演。（IG@dex_xeb）

申承浩（IG@seungho__shin）

柳政厚（IG@u_junghoo）

金湍（IG@thekimdan）