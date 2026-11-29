荷里活女星珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）個性大方、向來也不避諱公開分享真實想法，近日她與《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列搭檔祖舒夏捷臣（Josh Hutcherson）合體登上談話節目，竟被主持人當場要求替5位曾合作過的男星評選「最佳吻技」。



面對這個大膽提問，珍妮花羅倫絲有點尷尬，不過最後很快就做出選擇，而其中「甜茶」添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）只得到第四名。

Jennifer Lawrence。（Getty）

珍妮花羅倫絲羞談吻功排名

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在《Watch What Happens Live》節目中，珍妮花羅倫絲參與招牌單元「Plead the Fifth」，被要求依照過往拍攝吻戲的經驗，將祖舒夏捷臣、里安咸士禾夫（Liam Hemsworth）、畢列谷巴（Bradley Cooper）、基斯柏特（Chris Pratt）及添麥菲查洛美的吻技由好到壞排序。她先笑著表示每個人表現都很好，隨後給出答案，依序為祖舒夏捷臣、里安咸士禾夫、畢列谷巴、添麥菲查洛美及基斯柏特。

節目片段曝光後，不少網友笑稱她似乎早就知道誰該墊底，還有人特別注意到她一開始就講到基斯柏特，沒想到最後卻是把他放到最後，反應相當有趣。事實上，珍妮花羅倫絲過去曾談過與基斯柏特合作《太空潛航者》（Passengers）的親密戲經驗。她受訪時坦言，當時因為基斯柏特是已婚男，讓她就算知道只是工作，但難免感到罪惡與不自在，甚至曾試圖藉由喝酒緩解緊張，沒想到反而更焦慮。

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