36歲奧斯卡影后Jennifer Lawrence（珍妮花‧羅倫絲）近日登上Podcast節目《Call Her Daddy》，談到育兒生活的種種挑戰。除了產後身體出現意想不到的變化，她更曾經歷嚴重的產後焦慮，亦坦言即使知道自己是個好媽媽，仍難以擺脫育兒罪疚感。



Jennifer Lawrence與現年42歲的藝術總監丈夫Cooke Maroney於2019年結婚後，先後誕下兩名兒子，分別是4歲的Cy及2025年出生、外界推測名為Louie幼子。近日她在Podcast節目《Call Her Daddy》，罕有分享成為人母後的經歷，以及育兒的感悟。

誕第二胎後產後焦慮嚴重 幸得其他媽媽安慰

Jennifer透露，她在誕下幼子後，經歷過嚴重的產後焦慮。她有一次在搭電梯時焦慮發作，像是一直被老虎追趕一樣，感到非常害怕。幸好當時有一位媽媽察覺她有不妥，主動詢問她的狀況。另一位媽媽更立即上前擁抱她，之後亦留下自己的電話號碼，並聆聽她的煩惱。

這段經歷令她感受到媽媽之間互相支持的重要性，她亦坦言媽媽的群體對她有很大幫助。

產後身體出現意外變化 坦言育兒令人措手不及

除了情緒變化，產後Jennifer身體亦出現變化，她幽默地分享產後痔瘡問題：「陰道會恢復原狀，但肛門不會。」

她亦道出新手媽媽的難處，她表示身邊的人總會叫媽媽要相信自己的直覺，但媽媽在剛開始照顧孩子時，往往都會感到不知所措，不知道自己在做甚麼。

難擺脫育兒罪疚感 即使盡力仍難肯定自己

Jennifer亦提到自己一直努力擺脫罪疚感。她表示，作為媽媽總會覺得自己陪孩子的時間不夠，但同時又怕陪伴得太多，會令孩子過分依賴自己。

她坦言自己從未試過在睡前，滿意地稱讚自己是個好媽媽。雖然她清楚自己已經盡力了，也知道自己是個好媽媽，但由於養育子女的責任太過重大，而且她又太愛孩子，所以令她很難肯定自己。

當媽媽後改變工作習慣 學懂妥善分配時間

Jennifer亦提到，有孩子後她的工作安排也改變了。以往她不需要規劃時間，在拍電影期間只需專注工作，下班後便可以回家休息。

現在要同時兼顧家庭與事業，她需要有條理地安排每日的時間：「有了孩子之後，你必須清楚知道每天的時間花在哪裏，以及你要做什麼事，否則不但什麼都做不成，還可能兩邊都無法兼顧。」

丈夫重視生活規律 夫妻性格截然不同

她亦分享與丈夫Cooke Maroney的分工及相處方式。她指丈夫的性格與自己截然不同，對方是很有條理的人，所有事情都會安排妥當，是家中支柱。

他們嚴格安排兒子的作息時間，例如早上7時30分就是吃早餐的時間，她指丈夫很擅長遵從時間表，但她的生活習慣則比較隨性。她笑言，為了維繫婚姻，她需要為自己預留15分鐘的彈性時間。