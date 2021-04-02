真．三國無双｜張建聲酒店習武變賣藝　難忘智叔教導︰似親人離開

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-02 18:00

由導演周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製，改編自日本同名經典遊戲的電影版《真·三國無双》將於4月29日上映，現時在尖沙咀iSQUARE舉行「《真·三國無双 》展」，合共展出12套角色戲份兼兵器，今午（2日）請來「張飛」張建聲、屢獲香港電影金像獎及台灣電影金馬獎提名的著名設計師吳寶玲（BoBo姐）舉行開幕儀式。

張建聲跟BoBo姐一同舉行開幕儀式。（葉志明 攝）

操完大隻冇用要極速增肥

據知《真·三國無双》單是戲服以及打造武器的製作費已高達千萬港元，劇組更遠赴新西蘭取景，對此出演張飛的張建聲表示自己當時早有準備：「因獲前老闆兼伯樂蕭定一先生指定要做張飛，最初收到指引要做到變形俠醫咁大隻，好畀心機同時間去操到好大隻，點知着戲服時都係同遊戲有出入，Bobo姐同蕭定一先生建議『不如你增肥啦阿聲』，所以之前操落嘅都無晒，不過唔緊要，增肥15磅塊面都有返肉，再着戲服都係差咁減啲，Bobo姐好好整咗件特製米芝蓮衫，由腳包到手，最終出到嚟終於似張飛個形態，呢個對自己嚟講比較難忘。」

張建聲自言由細到大都有打《真·三國無双》。（葉志明 攝）

全身負重仲要拍打戲

而當問到着戲服有咩難處時，張建聲回應：「因為拍攝場地好熱，40幾度、 體感溫度50度，真係會中暑、休克，我自己套衫因為包實要由背後拉開，所以好大膽咁偷偷地剪過bobo姐件衫，要開窿去洗手間。另外因為天氣太熱嘅關係，又有打鬥戲份，真係出晒汗，而件米芝蓮戲份就會吸晒啲汗，變相更加重15磅、再加上支破軍蛇矛都10幾20磅、仲有盔甲真係重上加重。」

練武被遊客誤會賣藝

由於今次演出人物眾多，張建聲自言拍攝都有壓力，事關他的身形加上戲服的關係令他活動不算靈活，他笑言：「有日武指林定安先生要我耍招過背花，今日教我聽日就要拍，本身冇武打底子，加埋戲服又重，好在同行有位武指栗米在酒店大堂拎住支棍練足一晚，最搞笑有遊客望住我哋拍手掌，以為我哋喺到賣藝，呢個真係好深刻，到第2日3 take之內成功先心安。」

張建聲表示大家夜晚食飯有古天樂、林雪就會笑料百出。（葉志明 攝）

有古生、雪哥就有笑聲

而問到在收工後，鏡頭下的大家是否已經筋疲力竭忙着休息時，他即時擰頭：「因為同周顯揚導演、監製杜致朗開工最好就係夜晚一齊食飯食好嘢，尤其古生（古天樂）、雪哥（林雪）喺到就會笑料百出，其實24味Brain都喺到，每一日幾辛苦都好，食完個餐飯就會好舒服，等第二日再拍過。途中我哋劉關張三兄弟本身唔熟，但因為二哥韓庚（飾 關羽）邀請我哋上佢架餐車到食飯，開始玩到癲，之後我去北京、台灣都有搵韓庚、祐寧聚聚。」

張建聲都有表示不捨智叔離世。（張建聲IG）

不捨智叔離世 猶如人生導師兼家人

最後提及廖啟智（智叔）離世，張建聲都有表示不捨：「同智叔都合作咗好幾部戲，每次都會同佢講『智叔我又偷咗你啲嘢落袋』，佢會話『你個衰仔吖，有咩還返俾我先？成日偷我嘢』，佢俾我印象真係位好老師、好朋友，無論喺我做人方面佢俾多意見我，甚至乎關於做戲嘅，佢反而唔會去俾答案我，會帶領住我去諗，因為冇啱與錯，每個人發揮唔同。最深刻都係《無雙》，我同智叔、發哥（周潤發）每日凌晨5點去跑步，同到兩大巨星跑步當然開心，而我同智叔都會再行一段路講人生經，可惜人真係好化學，好突然，有親人走咗嘅感覺，希望佢屋企人節哀，相信智叔喺天堂都會開開心心。」