追虎擒龍｜預告出爐古天樂誓要捉貪污犯　王晶連林家棟個名都打錯

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-06 14:15

由王晶、許悅銘執導，四大影帝古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟主演的電影《追虎擒龍》（原名：《金錢帝國：巔峰之戰》）今早（6日）發布了全新預告，正式展現出由第一代廉政公署調查員林家棟和古天樂對抗梁家輝及吳鎮宇的場面，電影將於5月1日內地上映。

《追虎擒龍》講述60、70年代的香港，警察與黑社會互相勾結，貪污巨利，荼毒市民，由此成立了廉政公署。當黑白雙煞陳克（古天樂 飾）、白松安（林家棟 飾）兩位首代廉政公署調查員撞上毒梟之首跛豪（梁家輝 飾）及總華探長徐樂（吳鎮宇 飾），正邪對峙一觸即發，雙方在同桌談判上，陳克面對徐樂的威脅仍能泰然自若，堅定要剷除以徐樂和毒梟「跛豪」為首的黑金帝國。

古天樂將會跟林家棟共同追查梁家輝和吳鎮宇。（影片擷圖）

《追虎擒龍》預告片以配音為主，一開始以「在我的世界裡，法制是沒人受到欺壓」開始，然後就可以看到由古天樂飾演的陳克在跟人談判：「你知不知道你們現在是在破壞香港現有的規矩還有繁榮的生態，你是習慣了貪污吧？」

梁家輝和吳鎮宇表情奸到出汗。（影片擷圖）

當中反派的梁家輝和吳鎮宇將會吵起不少腥風血雨，兩人奸笑碰杯以示好好合作，後來就出現一連串打鬥、警察上街遊行抗議、警民互毆、有人打爛玻璃、在廉政公署門口倒紅油漆、拋下應該裝有人或屍體的麻包袋下海的畫面，看起來相當黑暗。

導演王晶連林家棟個棟字都打錯，打成「楝」。（微博擷圖）

發現到導演王晶在微博上為《追虎擒龍》宣傳，不過他連林家棟個棟字都打錯，打成「楝」字。另外有內地網民看完預告的評價兩極，一方面大讚好期待，一定會支持古天樂，另一方面有人留言寫下「看了太多遍了」、「王晶江郎才盡了，反反復複都是這種題材，看膩了」、「配音太出戲了 電影院原音排片太少了」、「期待粵語版」、「無限炒冷飯」等等，看來沒甚麼新意，令他們不是太滿意。

《追虎擒龍》預告精彩畫面：