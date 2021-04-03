《真·三國無双》服裝設計BoBo姐　「兩次同古天樂合作佢都受傷」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-03 11:00

由導演周顯揚執導及監製、杜致朗編劇及監製，改編自日本同名經典遊戲的電影版《真·三國無双》將於4月29日上映，現時在尖沙咀iSQUARE舉行「《真·三國無双 》展」，今次服裝設計更是由屢獲香港電影金像獎及台灣電影金馬獎提名的著名設計師吳寶玲（BoBo姐）操刀。

BoBo姐為《真·三國無双》設計服裝及武器可謂費盡心思。（葉志明 攝）

BoBo姐接受《香港01》訪問時提及：「事前籌備長達7、8個月時間，試過得兩日就要起到個造型，跟手就又要拍，都真係好攰架。其實在場展示出的戲服的確100分之1都冇，因為戲中跨越的年份長達10年，所以每個階段都要設計不同的戲服，加上有些角色較為後期才定下來，變相度身訂造後仍有很多地方需要改動。就如張建聲由160磅增磅到220磅，基本上成件衫唔用得，要重新再做過。（邊個套衫最多同花心思？）緊係呂布（古天樂 飾）同林雪，阿雪自己又肥啦，就算係拍文戲，佢已經係宰相，要做到佢有王帝嘅感覺，要脅天子以令諸侯，都要做到漢朝嘅感覺。」

BoBo姐自言對呂布、董卓的戲服最花心思。（電影劇照）

不滿有電視劇搞亂服飾朝代

講到服飾上，明顯地睇得出Bobo姐好有她的堅持，她在製作前都有做好多功課，她：「最近睇到一套大陸劇，朝庭上咩衫、咩朝代都有，有啲着到似范冰冰露嘅又有、高領、反領又有，係亂晒籠。（會唔會睇到好唔順眼？）會，我攞呢啲做教材添啊，教書個陣就專攞呢啲錯晒嘅俾學生睇。」

BoBo姐自言對最近某套電視劇的戲服感到製作不認真。（《王朝的女人．楊貴妃》劇照）

劇組遠赴新西蘭，要將戲服一一打包好，但都避免不少有損壞，Bobo姐只能準備多點工具及配件，隨時開工補衫。（葉志明 攝）

Bobo姐跟古天樂兩次合作都負傷

提及古生在新西蘭拍戲時眼球受傷，Bobo姐當時都在場，她：「眼球充咗血幾日，真係抵佢紅！雖然眼紅咗係冇咁靚仔，其實後尾慢慢先冇咁充血，散返開，其實都怕佢有發炎，嗰時佢覺得眼球有嘢，但我哋幫佢睇就睇唔到，可能喺裡面又睇唔清楚。大吉利是我上次同佢拍《倩女幽魂》佢就整親隻腳，返嚟換咗半月板，又係推住輪椅拍埋個3日，今次就到眼，不過古裝係會較為危險。」

Bobo姐笑言同古天樂合作兩次佢都負傷。（電影劇照）

Bobo姐最滿意呂良偉的袁紹，覺得做得是最神似。（《真‧三國無双》劇照）

最滿意袁紹造型

Bobo姐自言在眾多角色之中，最滿意呂良偉所飾演的袁紹造型，她：「特登造了一套鬚、前面的頭髮，佢一試上去已經好鍾意套鬚。其實佢本身唔想黐鬚，一落機就嚟搵我問，我勸佢話『你試下先啦』，我仲預備咗三副，長、中、短，點知一放上去佢自己好似上咗身咁，如出一徹。」

Bobo姐都有講到其實拍慣古裝唔會覺得重，古天樂都有話Bobo姐已經做得好輕喇！（影片擷圖）

古力娜扎投訴Bobo姐偏心

此外，Bobo姐笑言拍攝橫跨四季，大家曾對她投訴在雪山時太凍唔夠暖、熱時又唔夠透氣，笑指自己能整到冬暖夏涼的戲服就發達了。另外，Bobo姐講到自己跟古力娜扎其實很熟，曾多次合作過，她自己來到新西蘭舉目無親，所以都會多加照顧她，但古力娜扎卻跟Bobo姐投訴佢偏心，因為自己的戲服較為單薄、又要在雪山赤腳行、半身浸冰水大半個鐘，最終拍完翌日就生病了，不過Bobo姐表示角色同劇情需要都冇辦法。