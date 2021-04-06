追虎擒龍｜梁家輝還原大毒梟跛豪形象　口塞棉花扮肥Cut機跛住行

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-06 19:45

由王晶、許悅銘執導，四大影帝級古天樂、梁家輝、吳鎮宇、林家棟主演的電影《追虎擒龍》（原名：《金錢帝國：巔峰之戰》）今早（6日）發布了全新預告，更公開一條幕後花絮，當中可以睇到梁家輝如何還原「跛豪」吳錫豪一角。

古天樂飾演廉政公署調查員。（影片擷圖）

《追虎擒龍》中古天樂飾演陳克、吳鎮宇飾演徐樂、林家棟飾演白松安，而梁光輝則飾演一代毒梟「跛豪」，片中梁家輝為了還原跛豪的形象，在口中塞了兩團棉花、化上又濃厚的特技妝、着上棉衣增肥貼近原型人物、甚至乎在戲外都會跛腳行路，提醒自己就是「跛豪」。

作為廉政公署調查員的古天樂將會追查梁家輝和吳鎮宇。（影片擷圖）

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現實中的「跛豪」為香港販毒集團話事人，他一家於60年代逃難偷渡到香港，最初在石硤尾靠開賭場起家，賺到第一桶金並掌握了一定的人脈。此時，吳錫豪遇到了香港四大探長之一的呂樂，從此開始了涉足毒品的違法生意，隨後他身價倍增，有指毒品甚至是以百噸計算。

「跛豪」曾為香港販毒集團話事人。（網上圖片）

不過到了70年代後期，香港成立了廉政公署後，吳錫豪的靠山呂樂受到了監管，這位五億探長雖在香港非常有勢力，不過最終為了逃避追捕去到加拿大，最終更在加拿大去世，而失去靠山的大毒梟吳錫豪被捕，最後被判了30年有期徒刑，到了1991年時，吳錫豪因患上末期肝癌獲特赦出獄，由於他病重的關係，實際上只是由羈留病房轉移到二等病房，在出獄後25日便因病情惡化而去世，結束傳奇一生。