【F9狂野時速】最新預告曝光　雲迪素稱受保羅獲加感召起用莊先拿

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-15 15:50

受新冠肺炎疫情影響而多次延期上映的荷里活動作大片《F9狂野時速》（Fast and Furious 9），落實於5月20日上畫，今日片方公開最新預告片段，更多新畫面曝光，當中以太空車的相關內容最受矚目。年前劇組拿打到上太空的構想當作玩笑，但來到第9集終於成真，導演Justin Lin受訪表示設計太空車時徵詢過學者：「我跟科學家聊電話，學習有關燃料及物理相關知識」，而根據預告所見，太空車安裝了火箭助推器，讓整架車可以飛上半空。

相信觀眾都好期待睇點樣揸車上太空。（預告截圖）

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另一焦點為新加入的莊先拿（John Cena），戲中飾演雲迪素（Vin Diesel）失散已久的弟弟，是今集的大反派，雲迪素受訪透露起用莊先拿背後有個特別理由：「我記得差不多要開拍時，導演同我傾開要搵Toretto弟弟的演員真係好困難，有好多方向可以做。當莊先拿行入嚟…聽落好黐線，我覺得係Pablo，保羅獲加送他來的」。

雲迪素稱起用莊先拿是受到保羅獲加的感召。（劇照）

《F9狂野時速》講述阿當一家過著隱居生活，但好景不長，他「失散」多年的車神殺手親生細佬雅各自動搵上門，隨即引爆連場國際級大災難。為擊破雅各守護所愛，阿當馬上召集原班隊友回陣，走遍英、美、日，殺出阿塞拜疆、格魯吉亞；舊友復現，前債再臨，「一家人」沖擊真正試煉，阿當誓要改寫歷史！手車再快，能否衝破過往枷鎖？