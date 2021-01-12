【F9狂野時速】Han以新造型再度登場　雲迪素親解「復活」原因

SONY的Marvel宇宙電影《魔比煞》（Morbius）再度因新冠肺炎疫情關係而三度延期，最新映期為今年10月，此舉讓外界擔心《黑寡婦》、《007：生死有時》及《F9狂野時速》等，會否步人後塵。雖然目前未有最新消息，然而《F9狂野時速》近日就公開了新劇照，見到雲迪素與重返家庭的韓，前者還解釋了後者回歸的重要原因。

SONY已經率先把《魔比煞》由原定3月的映期改為10月。（《魔比煞》劇照）

由美籍韓裔男星姜成鎬（Sung Kang）飾演的韓（Han），其角色首次出現是在2006年上映的《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift），可是當時韓最後在一場車禍中「身亡」。然而劇組最後改動時間線，好讓韓「回歸」，直到2015年上映的《狂野時速7》，再證實韓已經死亡。

另一重磅電影《F9狂野時速》都押後至今年上映，當中韓的角色「復活」引起很多影迷的關注。（IMDb 圖片）

沒想到，去年初公開的《F9狂野時速》預告中，韓再度回到這個大家庭。當時韓突然復活，並送上一句：「這俱樂部真不錯。」之後他還與雲迪素相擁，而今次公開的全新劇照，從背景估計就是當時預告的場景。

韓還與阿當相擁一刻，相信會感動不少影迷。（《F9狂野時速》預告擷圖）

除了發布了全新劇照外，雲迪素都有開腔解釋韓「重生」的重要原因。他向《Entertainment Weekly》稱：「韓是不可或缺的角色，如果你還記得，他幫了阿當很多。兩人在墨西哥一起工作，他是唯一知道阿當是哪裡人，而且是阿當在《狂野極速：飄移東京》的重要橋樑。」雲迪素對韓這角色讚不絕口：「韓的角色非常特別，而且非常神奇。當你看電影時，你會感覺到。這再次證明不僅不要背棄家庭，而且不要放棄家庭。在不劇透的情況下，電影主題就是不要放棄家庭。」

雲迪素解釋韓「重生」的重要原因。（《F9狂野時速》預告擷圖）