F9狂野時速│75歲影后海倫美雲新預告玩飄移　15年前角色驚喜現身

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-02-08 15:30

原定在去年上映的《F9狂野時速》（F9），因新冠肺炎疫情影響，而延後一年上映。目前距離電影上映尚餘3個多月，官方繼去年超級碗2020公開新預告後，在今年的超級碗加推全新預告，瘋狂的動作場面讓影迷更加期待。

《F9狂野時速》再次在超級碗推出全新預告。（《F9狂野時速》預告擷圖）

由雲迪素（Vin Diesel）、Michelle Rodriguez、Tyrese Gibson及Ludacris等主演的《F9狂野時速》在超級碗2021公開全新預告。雖然預告僅有短短30秒，但足夠讓粉絲血脈沸騰。預告開首，見到阿當和莉迪過著平靜的生活，但很快就迎來轉變。

之後鏡頭播出一連串的動作場面，其中包括不同的飛車畫面、警車連環雙撞及莊先拿逃離追捕等，然而最讓影迷意外的，相信是現年75歲，曾兩奪康城影展最佳女主角兼奧斯卡影后海倫美雲（Helen Mirren）的飄移場面。

傳奇影后海倫美雲在新預告大玩飄移。（《F9狂野時速》預告擷圖）

除了滿滿的動作畫面外，由姜成鎬飾演的Han在新預告也再次現身。除了Han外，還有另一位曾在《狂野極速：飄移東京》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift）出現的角色回歸第9集。他就是由Bow Wow飾演的Twinkie。其實他在《狂野時速7》都有出現，但當時僅用舊素材回顧，今次是他事隔15年後正式回歸。