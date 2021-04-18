【007生死有時】傳美高梅花一億港元舉行首映禮　史上最貴最豪華

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-18 20:00

由丹尼爾格力（Daniel Craig）、雷米馬利克（Rami Malek）、Léa Seydoux及拉沙娜連治（Lashana Lynch）主演的《007：生死有時》（No Time to Die），電影映期因新冠肺炎疫情影響而數度延期。目前電影定在9月30日英國上映，而早前還傳出丹尼爾格力將參與全球巡迴宣傳活動。近日英國傳媒《鏡報》（Mirror）報道，首站將會在英國舉行，更有指電影公司將耗資1,000萬英鎊（約1.07億港元）在倫敦體育場（London stadium）舉行史上最貴的首映禮。

據了解，《007：生死有時》是丹尼爾格力最後一部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

據了解，由於英國疫情有受控跡象，首相約翰遜容許戲院在遵守防疫措施規定下，在下月17日全面復業。據英國傳媒《鏡報》報道，美高梅（MGM）及電影監製有意為《007：生死有時》在倫敦體育場舉行一場史上最貴的首映禮。

早前有傳丹尼爾格力會為《007：生死有時》巡迴宣傳。（《007：生死有時》劇照）

《鏡報》引述該名消息人士稱：「美高梅及電影監製已經達成共識，他們認為有能力在新冠肺炎疫情後舉行全球最大型的實體首映禮。」據了解，《007：生死有時》這場首映禮將花費1,000萬英鎊（約1億港元），目的是讓英國人在一年後，重新接觸大型電影首映活動。

在倫敦奧運時，丹尼爾格力的替身Mark Sutton曾由高空出場。（網上圖片）

該消息人士續指出，目前電影公司正在英國及美國尋找大型場館作首映用途：「從溫布萊開始，更為美國首映地點向洛杉磯史達普斯中心查詢。」最後，該消息人士還透露，電影的映期之所以不斷推遲，原來是美高梅及占士邦的團隊由始至終都想舉辦紅地毯活動：「當你找來Ana de Armas參演，但不讓她出席全球最大型的紅地毯活動。這將會是占士邦系列史上最大型的活動，他們正全力以赴。」