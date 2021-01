【007：生死有時】確定再延期至今年10月　或掀大片改期連鎖效應

撰文: 陳穎思 最後更新日期: 2021-01-22 14:00

受新冠肺炎疫情影響,丹尼爾格力(Daniel Craig)最後一次主演的「鐵金剛」電影《007:生死有時》(No Time to Die),由去年4月兩度延期至今年4月,不過由於疫情尚未受控,片方今日(22日)宣布再延至今年10月才上映,這或會掀起其他荷里活大片改期的連鎖效應。

《007:生死有時》確定再再再延期上映。(劇照)

去年《007:生死有時》為首部因新冠肺炎疫情而改期上映的大製作,其後多部電影亦相繼宣布延期,包括《無聲絕境2》(A Quiet Place Part II)、Marvel超級英雄片《黑寡婦》(Black Widow)與《永恆族》(Eternals),以及《狂野時速9》(F9),而《神奇女俠1984》(Wonder Woman 1984)亦由暑假延至去年12月,在北美及其他地區以串流及戲院形式上映,但票房就未如理想。

原定今年4月尾上映的《黑寡婦》好大機會delay。(劇照)

相估今次《007》再改期,其他電影亦會跟住順延,但不只以上列舉原定在2020年上映的電影,亦波及到本身安排在今年上映的大片,包括幾部超級英雄相關電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《毒魔2》(Venom 2)、《魔比煞》(Morbius);《壯志凌雲:獨行俠》(Top Gun: Maverick)及迷你兵團2(Minions: The Rise of Gru)等,各位影迷要再悉心等待疫情受控才能欣賞好戲。