【007：生死有時】確定再延期至今年10月　或掀大片改期連鎖效應

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-01-22 14:00

受新冠肺炎疫情影響，丹尼爾格力（Daniel Craig）最後一次主演的「鐵金剛」電影《007：生死有時》（No Time to Die），由去年4月兩度延期至今年4月，不過由於疫情尚未受控，片方今日（22日）宣布再延至今年10月才上映，這或會掀起其他荷里活大片改期的連鎖效應。

《007：生死有時》確定再再再延期上映。（劇照）

去年《007：生死有時》為首部因新冠肺炎疫情而改期上映的大製作，其後多部電影亦相繼宣布延期，包括《無聲絕境2》（A Quiet Place Part II）、Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow）與《永恆族》（Eternals），以及《狂野時速9》（F9），而《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）亦由暑假延至去年12月，在北美及其他地區以串流及戲院形式上映，但票房就未如理想。

原定今年4月尾上映的《黑寡婦》好大機會delay。（劇照）

相估今次《007》再改期，其他電影亦會跟住順延，但不只以上列舉原定在2020年上映的電影，亦波及到本身安排在今年上映的大片，包括幾部超級英雄相關電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《毒魔2》（Venom 2）、《魔比煞》（Morbius）；《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）及迷你兵團2（Minions: The Rise of Gru）等，各位影迷要再悉心等待疫情受控才能欣賞好戲。