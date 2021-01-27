007生死有時｜不斷延期植入廣告變過氣產品　傳贊助商要求重拍

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-01-27 18:30

目前全球仍受新冠肺炎疫情影響，片方環球影業早前再宣布將《007：生死有時》（No Time to Die）延期至2021年10月8日上映，主角丹尼爾格力（Daniel Craig）扮演「占士邦」的任期同樣又再延後，比起原定的日子足足遲了一年半多。近日有消息指出《007：生死有時》再押後上映的話，很有機會要重拍某些關鍵畫面！

《007：生死有時》延期至2021年10月8日上映。（電影圖片）

現時不少電影都會有植入式廣告，《007》系列同樣一直都有極多贊助商支援，當中要數武器專家Q提供給占士邦的小道具，都是跟著名品牌合作的設計，贊助商俾錢賣廣告，當然要求產品在戲中足夠突出及搶眼來宣傳，不過要是《007》再無限押後的話，到了上映之時「高科技產品」就會變得不再新穎、時尚，反倒會變成過氣產品，毫無宣傳效用之餘，稍有不慎更會淪為笑柄，所以有消息指出一些關鍵畫面或會被要求重拍，改成最新款的產品才不會違背初衷。

有指贊助商或會要求重拍某些關鍵畫面。（《007：生死有時》劇照）

除了贊助商不滿外，另一邊廂影迷都都似乎等待到變得對《007：生死有時》興趣大減，有建議參考其他公司以在串流平台上架的形式推出電影，不過公司堅持要將007在大銀幕上映，加上今次是丹尼爾格力最後一次扮演占士邦，所以影迷亦只能繼續一等再等。

《007：生死有時》劇照：