《神經大俠》75歲陳觀泰動作戲冇難度　「最難係要我扮老人痴呆」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-21 19:45

7、80年化武打巨星，有拳王之稱的75歲陳觀泰（泰哥），近日回流香港拍港產片《神經大俠》，電影由張建聲監製兼主演，同戲更加楊柳青、林耀聲、楊詩敏（蝦頭）、《全民造星3》Buber（麥詠楠》等人。

泰哥宣布唔會再收徒弟。（陳順禎 攝）

「動作方面問題唔大」

泰哥講到今次十分開心返香港拍攝，雖然自己在內地都有拍戲，但真的事隔很久才返港開工。「早前身在內地，加上疫情嘅關係，幾乎同香港斷絕來往，好彩老闆好喜愛7、80年代嘅影視，想搵個要識打之餘仲要而家都打得，所以就諗起我喇。」

提及7、80年代電影，必然少不了動作場面，問到泰哥今次在戲中多唔多動作場口時，他回應：「都好多呀，不過動作方面問題唔大，在我嚟講比較難係佢哋寫個角色，患半老人痴呆同埋後期老人痴呆，但而家好清醒，演繹方面係難少少。」

泰哥表示接下來會繼續留港拍戲、拍劇，ATV已經搵佢度檔期準備拍攝。（陳順禎 攝）

習武心態唔同晒

至於練功方面，泰哥提到自己由於身上受傷地方太多，較少做劇烈運動，他續指：「我鍾意游水，一直覺得游水係對上咗年紀嘅人最好嘅無壓力運動，可以放鬆全身，現時再去跑山、行路會加大關節磨損。我得閒就會去游水，泳池、海灘咁，一次游一至兩個鐘。」

年輕打拳賽曾獲中量級冠軍的泰哥，講起往事時自言自己心態已大有轉變。「當年攞冠軍，當然人人都覺得你好好打，但我從此以後就會慢慢去消化任何門派嘅動作，對我嚟講我都需要去理解，因而集結咗一套自己的武術理論。其實星馬好多武館周不時都有請我過去，與不同門派人士交流。其實中國武術任何門派基本動作都係一樣，都係身體平衡、協調、練習抗打能力。」至於問到會否打疫苗，泰哥表示基於自己的歲數問題，又有外患，未有考慮打疫苗，自己會戴好口罩、注意清潔。

講起武術，泰哥很自然地提起李小龍作為例子：「全世界只有一個李小龍，佢所有嘅練習同一般人唔一樣，師傅教我哋打拳、練套路都係肢體嘅記憶，或是我哋思想去支配動作，但李小龍已經練到係細胞嘅記憶，所以佢唔需要有任何嘅動作過程，一嚟就全身細胞同步工作，唔需要經過大腦嘅支配。」