《神經大俠》張建聲第三度増肥　「角色鬱鬱不得志身形要hea啲」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-21 19:45

港產片《神經大俠》由張建聲監製兼主演，陳觀泰、楊柳青、林耀聲、楊詩敏（蝦頭）、《全民造星3》Buber（麥詠楠）等人主演，張建聲接受訪問時今次特別又再為拍戲而增肥。張建聲自言今次為第三次做監製，在處理電影手法方面都會較為成熟，幕後的工作也相對地較多，既要睇通告單、拍攝時又要控制時間，管理層面會做得較多。

港產片《神經大俠》由張建聲監製兼主演，陳觀泰、楊柳青、林耀聲、楊詩敏（蝦頭）、《全民造星3》Buber（麥詠楠）等人主演。（陳順禎 攝）

感謝泰哥分享當時經驗

問及張建聲今次又増肥拍戲，他回應：「今次飾演一個鬱鬱不得志嘅導演，無論在體型、鬚、頭髮全部都係比較hea，喺睇劇本時，同導演傾過呢個角色可唔可以變成我而家咁樣，呢個模樣嘅好處係希望觀眾可以容易啲進入我或者電影作品嘅世界。」

至於今次是否有碌人情卡請到以上演員，阿聲則回應：「其實導演、監製、投資方一路都搵緊一個幾有代表性，可以代表到7、80武俠片年代的男演員，搵咗好耐好耐好耐，終於都搵到陳觀泰泰哥，而泰哥都分享咗好多當時嘅經歷，令我哋部戲可以更加貼近佢年代，呢個係我哋相當感恩嘅事，因為始終呢部電影嘅主旨係講我哋呢輩點睇武俠片、去追夢，由一位年紀較大嘅前輩點樣令班後輩去成就呢件事。」

張建聲大讚老闆窩心為一眾演員準備士多，有魚蛋、燒賣食，又有咖啡飲，對crew超好。（陳順禎 攝）

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畀機會新演員參與？「係人哋嚟幫我手」

戲中的新演員Buber以及MJ都有特別感謝阿聲，因為是阿聲鼓勵她們去試鏡，阿聲回應：「其實我唔敢講係自己畀機會人，反而係人哋嚟幫我手，我哋都會睇返呢位演員係咪啱個角色，其實佢哋多謝自己能夠做到，我覺得而家個市道尤其係電影圈冇話邊個提攜，係互相分享同幫助，呢個先係好嘅氣氛，當然如果得到角色都要珍惜每一個鏡頭。」