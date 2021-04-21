《神經大俠》楊柳青林耀聲互寸當傾偈　中俄混血兒MJ空姐轉做演員

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-21 20:50

港產片《神經大俠》由張建聲監製兼主演，陳觀泰、楊柳青、林耀聲、《全民造星3》Buber（麥詠楠）、MJ（Mary Jane，鄺家瑜）等人主演。當中林耀聲和楊柳青其實已經多次合作，《入鐵籠》、《糖街製片廠》，兩人Friend 底程度已在鏡頭前互寸搞笑。

兩人表示今次毫無壓力，林耀聲在《起底組》已跟泰哥合作過，又會在接下來的劇集跟泰哥演父子。（陳順禎 攝）

探班當日，二人在鏡頭前都沒有「收口」。林耀聲：「都係一如以往，我成日喺片場俾佢恰囉！」楊柳青即時後駁：「吓？會唔會係掉返轉啊？成日俾佢恰我。」林耀聲再反擊：「佢成日推我個頭。（我冇啊，係佢成日拍我個頭！）」一埋位便舌劍嘴槍，可見兩人平時幾咁friend。

講返《神經大俠》，兩人都大讚劇組超好，又有休息室、地方舒服、更有安排「Ken哥茶寮」，有好嘢食。楊柳青：「佢都成日食嘢，肥晒喇。」林耀聲默默回應：「我都真係食到有啲水腫，所以我係咁灌水。」

林耀聲今次在戲中飾演副導演：「係一個3分鐘熱度嘅副導演，喺現場亦都係好hea，都會同Buber有搞笑嘅交流。（楊柳青：你做返自己？）都唔係，我個人好認真呀，我行型格路線！」而楊柳青講到自己今次要一人分飾三角。「我係個啤酒妹，然後戲中要做泰哥一個partner，亦都係古裝女主角。（有冇難度？）始終之前拍戲都係拍武打嘅多，今次主要演文戲，對我嚟講都係個挑戰，好想做好文戲。第二個挑戰係因為要搞笑，我成日覺得自己搞笑，但出到嚟好難笑，你覺得我搞唔搞笑？」林耀聲回應：「你本身就已經係個笑料啦。」

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新人MJ是俄羅斯香港混血兒，她原本是位空姐，19年入行，首部電影為《大盜演》飾演第二女主角，今次參演《神經大俠》為第二部電影。「今次有4句對白好開心，相信自己都可以發揮得好。我之前做空姐，都有幫國泰拍片，有做模特兒，初時以為自己冇機會再做戲，好開心今次有呢個機會。」MJ特別感謝張建聲鼓勵自己去試鏡，慶幸導演睇中自己鬼鬼地的外表。她續指：「其實對於目前自己都有啲迷茫，因為而家航空業衰退緊，在電影上又較為被動，所以有種兩頭唔到岸嘅感覺，不過都想搵多機會去繼續演戲。」