奧斯卡2021｜Daniel Kaluuya奪最佳男配角　家人表現激動

撰文: 沈洛嘉 最後更新日期: 2021-04-26 08:48

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今早(26日)舉辦,最佳男配角由《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得。

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今早(26日)舉辦,現時已頒發4個獎項。

今屆競逐最佳男配角的演員包括︰《芝加哥七人案:驚世審判》的Sacha Baron Cohen、《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya和Lakeith Lee Stanfield、《One Night in Miami...》的Leslie Odom Jr.,以及《金屬之聲》(靜寂的鼓手)的Paul Raci。

入圍候補的5位男配角。(網上擷圖)

《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya贏得最佳男配角。(影片擷圖)

最佳男配角最終由《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得,他在台上講到:「感謝上帝,感謝媽媽給予我的一切,愛我的妹妹、朋友,謝謝劇組的所有人、無所不能的劇組,我們知道很難去完成一套電影,多謝你們相信大家,我們該有多感謝,21年來照顧3個小朋友很辛苦,我們今晚會好好慶祝,愛、和平、我們會繼續努力!」

《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得今屆最佳男配角獎。(影片擷圖)