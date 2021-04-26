奧斯卡2021｜Daniel Kaluuya奪最佳男配角　家人表現激動

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第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今早（26日）舉辦，最佳男配角由《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得。

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今早（26日）舉辦，現時已頒發4個獎項。

今屆競逐最佳男配角的演員包括︰《芝加哥七人案：驚世審判》的Sacha Baron Cohen、《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya和Lakeith Lee Stanfield、《One Night in Miami...》的Leslie Odom Jr.，以及《金屬之聲》（靜寂的鼓手）的Paul Raci。

入圍候補的5位男配角。（網上擷圖）

《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya贏得最佳男配角。（影片擷圖）

最佳男配角最終由《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得，他在台上講到：「感謝上帝，感謝媽媽給予我的一切，愛我的妹妹、朋友，謝謝劇組的所有人、無所不能的劇組，我們知道很難去完成一套電影，多謝你們相信大家，我們該有多感謝，21年來照顧3個小朋友很辛苦，我們今晚會好好慶祝，愛、和平、我們會繼續努力！」

《Judas and the Black Messiah》的Daniel Kaluuya獲得今屆最佳男配角獎。（影片擷圖）

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