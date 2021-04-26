奧斯卡2021評論｜史上最詭異一屆頒獎禮　趕收工不如唔好搞

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-26 20:00

《第93屆奧斯卡頒獎禮》於香港時間今日（26日）早上舉行，受新冠肺炎疫情影響，本屆典禮的地點、形式及排程都跟以往大不同，受限制下當然未能盡善盡美，不過在現場表演欠奉、頒獎次序大兜亂下，整場騷予人趕收工的感覺，誠意不足又詭異，失去年度影壇最強盛事的氣派。

頒獎禮座位變成限聚令最多４人一枱，有金球獎的感覺。（影片截圖）

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今年頒獎禮移師至洛杉磯聯合車站（Union Station）舉行，防疫至上現場沒有排椅，設限聚令最多4人一枱，整體裝潢與擺設走溫馨路線，比較可惜的是沒有廣闊舞台，所以亦沒有任何現場演出，連入圍最佳原創歌曲的表演都欠奉。全晚只有Lil Rel Howery帶領的問答互動環節算比較有趣，而高潮位竟然是獲女配角提名的格蓮高絲（Glenn Close）大跳扭臀舞，睇落有點突兀。

悼念已故電影人的部分片段竟然被快進，連人名都睇唔切。（影片截圖）

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沒有表演，全晚大部分時間花在得獎者講感受，過去幾年大會限制得獎者發言時間，今屆就讓大家講個夠，整個流程彷彿就只剩下頒獎與講感受，一個接一個快快脆脆頒晒廿幾個獎，各地直播轉換畫面仲好混亂，連悼念已故電影人的片段亦出現快進的情況，相當離譜。雖說香港今年沒有官方直播，但說實話沒有睇亦沒有多大損失。

上屆影帝華堅馮力士頒發最佳男主角，由於得獎者安東尼鶴健士沒有出席領獎，一頒完就Sharp Cut完場，睇到O晒嘴。（Getty Images）

頒獎次序亦有奇怪改動，早早頒發最佳導演、最佳電影早頒過影帝、影后，最後公布由沒有現身的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）奪最佳男主角後就詭異地Sharp Cut，收尾只花上18秒，基本上今屆典禮就是純粹公布賽果，感動與驚喜都欠奉，雖說大會盡晒力搞，但人人都看得出趕收工，就倒不如唔好搞。

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尹汝貞見畢彼特即變小粉絲，算是全晚另一亮點。（美聯社）

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講起賽果，大會盡晒力做到讓不同界別人士滿足，小金人落在各個性別、種族、國藉、膚色的人士手上，務求皆大歡喜。《浪跡天地》合符女櫂、小眾及多元，本身就是最佳電影的格局；影帝及影后的賽果其實相當穩陣，後者5個入圍名單中沒有哪位特別突出，出名好戲的法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）勝出不會有異議；安東尼鶴健士力壓已故「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）惹來較多非議，但問心前者的演技又怎會比後者差？相信不會有人批評影帝級的安東尼未夠班，若要說對查特域克有感情分，就留給大家轉化成對他細水長流的思念吧。