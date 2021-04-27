《惡行之外》古天樂林家棟影帝再合作　齊齊挑戰做爸爸為仔女復仇

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-27 12:59

由新晉導演郭文奇執導，兩大影帝古天樂、林家棟再度攜手合作的電影《惡行之外》，同戲更有張繼聰、王敏奕（Venus）、車婉婉、孫佳君，以及一眾新力軍林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、林婷、陳紫萱、鄧月平等，而林嘉欣更會在片中有特別演出。

兩大影帝古天樂、林家棟再度攜手合作。（電影公司提供）

古天樂和林家棟上次合作飾演拍擋，今次在《惡行之外》中分別飾演父親，各自都要為自己子女的生死，展開一次血淚交織的正面交鋒。古天樂透露：「今次我的角色要為女兒報仇，家棟就為個仔擋，勢成水火。」郭文奇導演直言：「作為新導演，同兩個影帝合作好大壓力，不過有信心！」

張繼聰和王敏奕飾演古天樂在警隊中的拍擋，而孫佳君則飾演經常吸毒的母親。（電影公司提供）

至於張繼聰和王敏奕在戲中演古天樂警隊的拍擋，而孫佳君則飾演經常吸毒的母親，全程處於情緒高漲狀態。當張繼聰和王敏奕被問到有沒有興趣自薦唱主題曲時，他們笑說：「我哋有『我最喜愛的男歌手』喺到，點同古仔爭呀！除非有5至6首插曲，我哋先有機會分到一小段唱吓。」另外向來熱愛揸電單車的張繼聰，問到會否出動私伙追兇，張繼聰回應：「咁樣又太有創意啦！一係我試吓揸電單車開工啦，如果古仔又唔鬧嘅話！」

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