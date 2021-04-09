《真．三國無双》古天樂湖邊幫古力娜扎着鞋　提大家記得入場睇戲

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-09 19:00

由周顯揚執導、杜緻朗監製，於新西蘭實地取景的電玩改編電影《真‧三國無双》定檔於4月29日上映。官方今早（9日）再釋出一條幕後花絮，講到一眾演員在新西蘭拍攝的感受。

周導表示實景才能表達最完美的電影感，基本上當地就等於是在古代。（影片擷圖）

一眾演員對新西蘭的景色大為讚嘆，飾演曹操的王凱表示：「來到新西蘭之後，發現實景拍攝的感覺完全不一樣，隨手一拍都是美景，能放到電影裡也就是一種視覺享受。」飾演關羽的韓庚：「你在這種景色裡面，你去騎馬，你衝下去那種感覺，嘩…」

韓庚大讚新西蘭的景色。（影片擷圖）

事實上《真．三國無双》劇組選用當地過千人、馬和臨時演員，營造出最真實的戰爭場面，打造兩軍對壘的壯闊場景，飾演呂布的古天樂更提大家記得戲，他用廣東話：「其實我哋盡量希望貼近遊戲感覺，遊戲世界當然可以做到，但真實拍攝時又點去到呢？《真．三國無双》記得睇！」花絮中更有幕睇到古天樂在湖邊幫飾演貂蟬的古力娜扎着鞋，又講到古力娜扎手持短劍以死威脅、半身浸在水中的畫面，未知兩人感情線最終會如何呢。

古天樂提提你記得睇《真．三國無双》！（影片擷圖）

古天樂在湖邊幫飾演貂蟬的古力娜扎着鞋。（影片擷圖）