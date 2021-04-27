一門兩傑｜尹汝貞奪奧斯卡最佳女配　細妹尹汝順係LG首位女性CEO

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-27 22:00

韓國首位奪得奧斯卡金像獎最佳女配角的尹汝貞，在獲獎後名聲大噪，更是繼去年名導演奉俊昊後再有韓國人獲獎，不少韓國演員、網民紛紛為尹汝貞送上視賀。

尹汝貞成為首位韓國首位奪得奧斯卡金像獎最佳女配角的女星。（AP）

尹汝貞自1966年入行，1974年曾因結婚而暫退幕前，遠嫁美國相父教子13年後，因丈夫趙英男出軌，狠心離婚獨自扶養2個兒子。及後因受到一位作家的邀請才返回韓國在演藝界復出，更奠定了中堅演員的稱號，就連拍攝綜藝節目《花樣姐姐》、《尹食堂》以及經營民宿的《尹STAY》都一樣受歡迎。

《尹STAY》由尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美、朴敘俊、崔宇植一同拍攝，節目大受歡迎，（YouTube／＠tvN）

尹汝順力爭獎學金 順利攻讀教育工程博士

除了尹汝貞事業揚名國際之外，連帶細她8年的妹妹尹汝順都被媒傳報導，原來她同樣是位非常成功的事業型女性，更是韓國品牌LG首位女性CEO。據知兩姊妹小時候家境不太好，生活困難，但媽媽為了要讓女兒接受良好教育，奉獻出自己的努力和所有。及後尹汝順入讀梨花女子高中、延世大學，均是非常出名，而且當年女性十分難考入的，後來更去到美國愛荷華州立大學留學，取得教育工程碩士和博士的學位。

尹汝順在三姊姊中最少，尹汝貞是大家姐，母親於去年10月2日離世，享年96歲。尹汝順曾在接受訪問時提及：「媽媽是我的人生榜樣。」由於爸爸在出征6.25戰爭後，很後生便因病離世，媽媽則在小學教書供養3個女兒，在看到媽媽努力生活的模樣，更加覺得女性要活出自己的模樣。

尹汝順曾推出書籍《優雅取勝的女人》。（影片擷圖）

LG首位女性高層

由於美國的州立大學有個制度，要求研究生申請獎學金的話便要完成9個學分，尹汝順開初以試試免費學習英語的心來修讀碩士課程，後來到了40歲更完成了教育工程博士學位。而同時尹汝順因為有了女兒，所以在1995年返回韓國，加入了LG。

尹汝順婚後返回韓國正式投入工作，在1995年成為LG的部長，每4到5年便會晉升；2000年成為LG集團中首位女性高層，為行業開發了首個在線教育基礎設施「網絡學院」；2004年成為LG的領導教育組的決策人；2010年成為LG的CEO並於2011年成為LG Art Center的代表，後於2014年59歲時退休。

尹汝順為LG首位女性高層。（影片擷圖）

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