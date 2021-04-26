奧斯卡2021｜尹汝貞勇奪最佳女配　前夫自嘲：對外遇男人最好一擊

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-26 18:34

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今早（26日）完美結束，當中《農情家園》（Maniri）的韓國實力派女演員尹汝貞奪得今屆最佳女配角，她在台上發表感言時既高興又有些許緊張。

尹汝貞憑《農情家園》贏走最佳女配角。（AP）

當年27歲的尹汝貞，因愛上大自己2年的歌手丈夫趙英男，更為了他遠嫁到美國過着相父教子的生活，可惜兩人的婚姻只維持了13年，趙英男便出軌，更大膽要求帶埋第三者返屋企一同生活，尹汝貞因接受不了選擇離婚，獨自扶養兩位兒子長大成人。

奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞婚姻路不美滿 獨自養大兩個兒子

尹汝貞跟趙英男於1974年結婚，後於1987年因第三者介入而忍痛離婚。（網上圖片）

由尹汝貞被提名入圍奧斯卡金像獎最佳女配角後，前夫趙英男不時出來抽水，提高自己的話題度和曝光率，引起網民不滿。趙英男早前突然在節目中「真情剖白」，他：「無法理解自己當時為甚麼會這樣做，為甚麼會把兩個兒子撇下去出軌，感到很後悔，現在也覺得很抱歉。」更有透露自己有支持前妻主演的《農情家園》，直言在電影上映當日便已經有睇。

尹汝貞前夫趙英男近日的話題的圍繞着尹汝貞。（網上圖片）

而在尹汝貞終於在奧斯卡舞台上獲得最佳女配角獎後，趙英男在接受訪問時表示：「這是值得祝賀的事，我有看過其他候選作品，同時都有看到尹汝貞在投票中一直領先，便覺得『行了』。相信這件事是對外遇的男人為最好的一擊，報復吧，作為外遇當事人的我以後也要更加自重。」

韓國民眾可透過TV Chosun觀看奧斯卡直播。（AP）

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