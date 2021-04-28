奧斯卡｜黑豹查域保斯曼大熱倒灶失影帝　網民遷怒於安東尼鶴健士

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 23:00

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮上最受到抨擊的最佳男主角賽果，老將安東尼鶴健士（ Anthony Hopkins）在《爸爸可否不要老》（The Father）中的演技雖然爐火純青，阻斷了已經英年早逝的《藍調天后》（Ma Rainey's Black Bottom）查域保斯曼（Chadwick Boseman）享身後哀榮的唯一機會。不少查域保斯曼的影迷感到憤怒，他的家人並不希望爭議延續，表示他若在世也會恭喜安東尼獲獎。

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查域保斯曼以遺作《藍調天后》橫掃一堆前哨獎的最佳男主角殊榮，遺孀泰勒西蒙（Taylor Simone）每一次上台代夫致詞都讓一堆影迷落淚，他也被視為獲得奧斯卡影帝呼聲最高的入圍者。大多數歐美評論推測頒獎典禮主辦單位一定想賭查域保斯曼再度獲獎，才刻意把影帝獎調到最後一個頒發、最佳影片往前挪，好讓泰勒西蒙的致詞為典禮帶來動人的收尾，也藉此給人氣旺、英年早逝的他一次動人告別，同時彰顯黑人在演藝圈的不凡成就，不料美國影藝學院會員居然選出《爸爸可否不要老》安東尼鶴健士成為最佳男主角，美意落得自討沒趣，還成各方笑柄。

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網友嘲諷：「安東尼鶴健士恐怕不知道，他不知怎麼的就毀了奧斯卡。」安東尼鶴健士在獲知得獎後補發的感言，特別向查域保斯曼致意，展現前輩風範，查域保斯曼的大哥Derrick回應他絕對沒有被辜負，倘若他還在世，會是第一個向安東尼恭喜的人，要是他勝出，相信安東尼也會祝福他。Derrick還表示，查域保斯曼曾經形容過每年這大大小小獎項就是「造勢」，奪得一座奧斯卡並非他的終極願望。

安東尼鶴健士憑《爸爸可否不要老》奪最佳男主角！點圖放大看《爸爸可否不要老》劇照👇👇👇

著名獎項分析Gold Derby推論查域保斯曼被安東尼翻盤的理由可能類似兩年前《仁妻》（The Wife）格蓮高絲（Glenn Close）敗給《爭寵》（The Favourite）奧莉花高雯，很多人以為前者一定贏，就投給自己私心愛的後者，而《爸爸可否不要老》與《爭寵》都有入圍最佳影片，《仁妻》和《藍調天后》都沒有，片子不夠強反拖累演員的勝算。

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