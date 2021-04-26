奧斯卡2021｜韓藝璃穿紅色晚裝登紅地氈　韓網民狠批似旗袍惹爭議

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-26 18:00

韓國資深女演員尹汝貞今日（26日）於《第93屆奧斯卡頒獎禮》上勇奪最佳女配角殊榮，成為韓國史上第一位奪奧斯卡演技獎的演員而轟動全韓國。然而，在電影中飾演尹汝貞女兒的韓藝璃卻被韓國網民廣泛批評，認為她於紅地氈上的紅色晚禮服太過中國風，就連電視台和傳媒都跳出來指責很像旗袍太可惜，引起極大爭議。

韓藝璃（右）伴隨尹汝貞（左）出席《第93屆奧斯卡頒獎禮》紅地氈，卻被批評衣著太過中國風。（Getty Images）

韓藝璃在紅地氈上所穿的紅色晚禮服出自品牌Louis Vuitton、是價值8100澳元（約48700港元）的2018年秋冬款晚裝，雖然該晚禮服非常有品味又有設計感，卻引起大批韓國網民狠批「超中國」激似旗袍，連多間媒體都紛紛出手指責，MBN電視台更以「紅地氈上穿中國風禮服『十分可惜』」為題來形容韓藝璃」，《Sports京鄉》的標題更直踩指「『還以為是旗袍』韓藝璃禮服讓人遺憾的理由」。

韓藝璃所穿的紅色晚禮服出自品牌Louis Vuitton、是價值8100澳元（約48700港元）的2018年秋冬款晚裝。（網上圖片）

（Getty Images）

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近年中韓關係緊張，曾因為韓服和泡菜的起源地而引起兩地網民掀起鍵盤戰爭，早前劇集《朝鮮驅魔師》更因為加入了具有中國元素的道具被指歪曲歷史而被迫腰斬停播，可見現時韓國民眾對於中韓問題相當敏感。因此大部分網民認為正處於中韓關係緊張時期，韓藝璃代表韓國出席《奧斯卡頒獎禮》卻身穿容易惹人話柄的晚禮服實屬不當，容易引人誤會：「誰看都會以為是中國女星吧」、「不是紅色可能會好一點」、「應該穿韓服出席啊」、「實在太可惜了」。

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