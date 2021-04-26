奧斯卡2021｜趙婷《浪跡天地 Nomadland》原著揭美國人在國內流亡

撰文： 森恩 最後更新日期： 2021-04-26 15:45

歷經2008年美國金融海嘯的新興族群──他們的退休生活，是開著車駛離美國夢

編按：今屆奧斯卡盛事，香港觀眾無法再看直播，錯失見證史上首位在奧斯卡獲最佳導演的華裔女性——趙婷唸《三字經》的場面，受不可逆抗的因素影響，觀眾雖然無法在直接在電視直播體會中華文化最有智慧的話語，仍能在各媒體讀到獲獎電影《浪跡天地》的消息。 在傳出導演獲獎的消息後，再收到《浪跡天地》奪得奧斯卡金像獎最佳電影。坊間早為趙婷言談而討論著；今回獲獎後，大家更留意《浪跡天地》原著作品《游牧人生》（Jessica Bruder，高子梅譯，臉譜出版）寫的是什麼。本版引述作者書中談到美國文明的另一面，趁電影再熱播前，略看美國當地書評人的評價，以及作者記錄下來的一些片段。

Jessica Bruder：我是在做某雜誌的一個專題報道時，初識琳達的。那個專題是報導正在成長中的「美國遊牧族次文化」，也就是二十四小時逐公路而居的一群人。在那群漂泊的靈魂裡，有很多人跟琳達一樣是在試著逃脫經濟上的自相矛盾：不斷上漲的房租和固定不變的薪資，兩者不停衝撞，一個永遠勢不可擋，一個總是紋風不動。而這群人自覺像被老虎鉗掐住，所有時間都花在那些累死人和榨乾靈魂的工作上，拿到的薪水卻只勉強夠付房租或房貸，又找不到方法讓自己擁有更美好的未來，也看不到退休的可能。（高子梅譯）

《浪跡天地》截圖

二十世紀初期，男人都是坐著火車去找工作，晚上一塊紮營。但誠如布魯德筆下的精采報導，如今換成了全新的游牧工人階級──他們是開著露營車的老人，隨著短期工作數量的增多，在亞馬遜的各倉庫之間流浪。然而這裡頭有很多不堪，包括薪水很低、體力透支、老是缺乏安全感。但令人意外的是，《游牧人生》也為它的子民帶來了可貴的同伴情誼和未知的冒險，使得這本書讀來格外有趣。 Barbara Ehrenreich（《我在底層的生活》作者）

Jessica Bruder：在我寫這本書的同時，美國只有十幾個郡和一座都會區裡的法定基本工資全職勞工，能夠以公平市場的租金負擔得起只有一間臥房的公寓。換言之，你的時薪必須至少是十六塊三毛五美元──比聯邦政府規定的基本工資多出兩倍多──在住房支出不會超過收入百分之三十的情況下，才租得起這種公寓。（高子梅譯）

Jessica Bruder（getty images）

用汽車取代住房，讓人的居住方式由固定轉為流離。表面上是個經濟選擇，但實質上，是巨型財團企業把持了像土地這樣的稀有財之後，底層人民不得不自我扭曲後的「奇景」。因此，讀者可以很獵奇地讀書裡的故事，興致盎然地觀看另一種人生；但或許，更可以對照自己周邊的處境。例如我工作的香港，這裡有無數被四大地產商綁架的芸芸眾生。只要讀完本書序言，香港人的感覺很可能是：「書中的主角們，至少還有個天空地寬的美國啊」。在香港，連免費的停車空間都不會有的！ 李志德（資深新聞工作者）

Jessica Bruder：這後果是很嚴重的，因為每六戶美國家庭就有一戶得把一半以上的收入花在可用來遮風避雨的住所上，所以對這戶人家來說，下場會尤其悽慘。而對眾多低收入戶來說，這意謂他們可用來買食物、看病吃藥，和其他基本生活所需的錢根本寥寥無幾或甚至沒有。在我遇到的人當中，有很多都覺得自己已經在這場骯髒的遊戲裡輸了太久，於是找到一個方法去反擊。他們放棄過去的傳統住家，打破租金和房貸的枷鎖，搬進旅行車、露營車和拖車式活動房屋，追逐美好的天氣，四處旅行，靠旺季時的臨時打工來確保油箱的滿載。琳達就是這個族群裡的一分子。她在西部到處遷移時，我就一直跟著她。（高子梅譯）

《游牧人生》是一個很特別的題材，它彰顯二○○八年金融風暴之後，美國中老年人的另類求生法。我認為這種故事有地區限定，必是像美國這種國土廣袤千里，能承載「露營車」族群，可靠網路得到資訊與援助，且重視個人主義的地方才可能發生，是一種失去金錢自由，但同時享有生活自由，因財務問題而失去尊嚴，仍想靠自己掙回尊嚴的特殊故事。我們能從作者在各種細節中穿梭，數據資料的完整耙梳中，讀到一個骨架完整，血肉厚實的當代美國──一個不受主流社會在乎的族群。 阿潑（轉角國際專欄作者）

（本文獲出版社授權轉載，不代表藝文格物立場）

作者簡介｜Jessica Bruder，曾為《哈潑》雜誌、《紐約時報》和《華盛頓郵報》撰過稿。布魯德現在正在哥倫比亞大學新聞學院執教。

譯者簡介｜高子梅，東吳大學英文系畢業，曾任華威葛瑞廣告公司AE及智威湯遜廣告公司業務經理和總監，現為專職譯者。譯作有《模範領導》、《你的第一份經營企畫書》、《說故事的領導》、《預見5種未來科技》、《賈伯斯在想什麼》等書。

書籍簡介｜數以萬計的美國人正在和中產階級的生存模式角力，他們錙銖必較、反覆計算，在停滯的薪水與不斷累加的帳單中身心俱疲。一群原本應從勞動市場上退役，卻不堪金融海嘯衝擊的中老年美國人，選擇減掉最大筆的支出：房租與房貸，住進車裡，形成人數正不斷增加的「露營車打工族」。從北達科他州的甜菜田到德州亞馬遜倉庫，一個成本低廉、多數由來來去去的老人所組成的新勞動力市場正蔚然成形。作者潔西卡．布魯德開著她的二手休旅車「海倫」，一路追隨她的受訪者，包括一生努力工作、獨自拉拔孩子長大的單親媽媽：琳達‧梅依，由此輻射出一個橫跨全美的游牧社群──他們原本是教授、軟體工程師、大學行政人員、退役軍官，從沒想過自己有朝一日會身陷一個又一個低薪、高工時與高風險，卻標榜自己是露營兼賺錢、勞動顧筋骨的季節性工作中。本書敘述的是一個發人省思的故事，跟美國經濟體的腹黑面有關，它暗示不安定的未來可能正在前方等候多數的人，但同時也歌頌這群大膽放棄世俗的根，不曾放棄希望的美國人罕見的適應力和創造力。

書名｜游牧人生

原名｜Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century

作者｜Jessica Bruder（潔西卡．布魯德）

譯者｜高子梅

出版｜臉譜（2019.10）