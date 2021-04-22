《花樣年華》20周年電影珍藏展　珍貴場景「金雀餐廳」重現眼前

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-22 18:45

英皇院線將在4月29日起於全線6間英皇戲院獨家上映王家衛導演第七部電影作品《花樣年華》20周年紀念版4K，讓觀眾能於大銀幕觀賞最細緻無瑕的聲畫質感，享受最高質觀影旅程。

英皇院線將在4月29日起於全線6間英皇戲院獨家上映王家衛導演第七部電影作品《花樣年華》20周年紀念版4K。（官方圖片）

為隆重其事，英皇院線及澤東電影將在明日（4月23）起，在英皇戲院尖沙咀iSQUARE設特展，全院將佈滿《花樣年華》場景佈置，並以「秘密」、「慾望」及「窺探」將展覽分成不同區域，令人甫踏進戲院已感到陣陣花樣氣息，猶如置身於六十年代，瞬間穿越時空。

是次「花樣年華電影珍藏展」最讓人引頸以待的絕對是1:1高度還原電影拍攝場地「金雀餐廳」二人雅座場景，由餐廳裝潢至餐桌用具，均完美重現餐廳的環境，讓觀眾猶如走進電影之中，親身體驗周慕雲與蘇麗珍彼此揭露「秘密」的一刻。點擊下圖即睇「花樣年華電影珍藏展」圖片！！！

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至於戲院大堂及玻璃走廊均設置大型劇照裝置，率先展出多張從未曝光的電影照片及經典對白牆，每個展品都極具吸引力，勢必成為影迷的打卡熱點。

《花樣年華》20周年紀念版4K將在4月29日正式於英皇院線獨家放映，除專享全港獨家365天網上購票免手續費優惠外，為回饋影迷的支持，由即日起凡購買電影《花樣年華》4K修復版門票兩張，可獲贈限定版電影海報乙張，數量有限，送完即止。影迷還可以參加《花樣年華》 SNAP & WIN活動，於戲院拍下你的《花樣年華》照片並上載至社交媒體，最具創意的40份作品將可獲贈《花樣年華》珍藏劇照乙張，萬物錯過。

英皇院線及澤東電影將在4月23起，在英皇戲院尖沙咀iSQUARE設特展，全院將佈滿《花樣年華》場景佈置。（官方圖片）

另外英皇院線將於5月7及9日舉行《花樣年華》特典場，觀眾入場時可獲贈電影特典五重奏乙份，包括《花樣年華》20周年紀念版原聲大碟、20周年紀念版A3電影海報、珍藏紀念票、限定版濾片卡及款式隨機的珍藏劇照等特選禮遇。