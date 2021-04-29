PIXAR版《崖上的波兒》　《盛夏友晴天》帶觀眾展開盛夏刺激歷險

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迪士尼與彼思（PIXAR）繼《玩轉極樂園》（Coco）、《靈魂奇遇記》（Soul）後，又推出另一真摰動人原創動畫《盛夏友晴天》（Luca），帶領觀眾遊歷青春活力的意大利，展開一段充滿陽光和笑聲的盛夏狂想曲，同時一同回味那些年的友誼與夢想。

《盛夏友晴天》由金像提名導演Enrico Casarosa執導，這是他首部動畫長片。（《盛夏友晴天》預告擷圖）

《盛夏友晴天》由彼思短片《月亮》（La Luna）金像提名導演Enrico Casarosa的自身經歷所啟發。出生在意大利熱那亞的導演，童年深受日本動畫大師宮崎駿影響，讓他的作品不僅充滿歐洲風情，更擁有令人會心微笑的奇妙想像力。非常陽光的異國風情畫面，配合熱情的意大利音樂，好讓觀眾享受電影同時也仿如去了歐洲渡假。

兩隻小海獸以人類外表踏足人類世界，跟宮崎駿《崖上的波兒》的設定非常相似。（《盛夏友晴天》預告擷圖）

《盛夏友晴天》講述在一個充滿陽光、海灘和笑聲的難忘夏天，兩個對人類世界充滿好奇的小海獸，決定上岸變成人類外表，遊走在意大利里維埃拉（Riviera）的臨海小鎮。聽到這裡，是否跟宮崎駿《崖上的波兒》的設定非常相似。

然而在里維埃拉，這地方竟是出名捕捉海獸的地方。（《盛夏友晴天》預告擷圖）

可是，他們來到的臨海小鎮，偏偏是出名捕捉海獸的地方，於是二人更需要好好隱藏身份。他們不能碰水，否則便會打回原形。幸好他們在旅程中結識了新朋友，並結伴同遊，一起展開精彩刺激的追夢歷險。

二人在旅程中結識了新朋友，並一起展開精彩刺激的追夢歷險。（《盛夏友晴天》海報）

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