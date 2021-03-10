魔髮奇緣｜迪士尼邀安芭赫德遭抵制　網民：呢個眼大金髮仲唱得！

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-10 13:00

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）早前跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴案，仍然鬧不停，尊尼特普被華納兄弟辭退被逼退出《怪獸與牠們的產地3》，雖然有傳他動用私人關係、以及網民聯署想讓安芭赫德退出《水行俠2》，但目前仍未成功。不過近日外媒再有消息指出，近日迪士尼似乎都有意跟安芭赫德合作！

尊尼特普跟前妻安芭赫德的官司仍未完結。（Getty Images）

根據外媒《National Enquirer》報導，迪士尼近日有意搵安芭赫德演出《魔髮奇緣》的真人版電影，更是擔任女主角樂佩公主（Rapunzel），原因因為她擁有跟樂佩公主相似的外型，金髮和大眼睛都是樂佩公主的特徵，但消息傳出後已引起不少影迷不滿及呼籲民眾一定要罷睇，更笑指即使要搵安芭赫德的話，她亦只能演出反派嘉芺夫人（Mother Gothel）。

安芭赫德在《水行俠》飾演Mera。（劇照）

安芭赫德：

+ 9 + 9 + 9

其實早前已有影迷提議過由《媽媽咪呀！開心再嚟》的女星Amanda Seyfried來擔任，她不單止擁有金髮大眼，更是唱得之人，對於戲中唱歌曲部分完全不需要擔心，雖然她比起34歲的安芭赫德大1歲，相信這並不影響她擔任樂佩公主。

Amanda Seyfried同樣擁有一同長金髮、大眼、更是唱得之人！（Amanda Seyfried IG）

Amanda Seyfried：