18個迪士尼與PIXAR暗藏的有味彩蛋　《獅子王》海報驚見半裸女子

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

由迪士尼及彼思動畫製作室（PIXAR）聯合製作的動畫電影風靡全球，其中包括兩間公司的首部合作作品《反斗奇兵》（Toy Story）。雖然由彼思製造的動畫電影適合不同年齡人士觀看，然而近日有網民重看《反斗奇兵續集》（Toy Story 2》時，竟發現原來PIXAR的導演及編劇除了擅於埋藏彩蛋外，還留下兒童不宜的黃色笑話。

迪士尼及彼思創造過不少經典動畫，除了佈滿彩蛋外，還留下不少黃色笑話。（《反斗奇兵》劇照）

《反斗奇兵續集》是迪士尼與彼思合作的第三部作品，是1995年上映的《反斗奇兵》之續集，同樣由上集導演John Lasseter執導。電影在1999年上映時同樣叫好叫座，全球票房接近近5億美元。

然而近日有外國抖音用戶lokilover227發現，《反斗奇兵續集》竟暗藏兒童不宜的黃色笑話：「這是會在兒童動畫出現的笑話嗎？他們會明白一幕嗎？」當時翠絲在安仔的房間完成一連串的動作戲，而鏡頭最後移至巴斯光年。當時巴斯光年深深被翠絲打動，只見「他」兩翼突然張開及亮起燈。

當時安仔的狗在房外敲門，於是翠絲在巴斯光年面前表演一連串高難度動作。（《反斗奇兵續集》劇照）

該則貼文獲近30萬網民關注，其中有網民表示：「他們（小朋友）為何會明白？天真的小朋友當然不會明白，當然沒有人會想到他們（編導）會在小朋友的電影暗藏黃色笑話。」不少網民都認同巴斯光年彈出兩翼這一幕，暗示他「性興奮」。

巴斯光年看完翠絲的表演後，雙翼突然彈起，異常興奮。（《反斗奇兵續集》劇照）

然而除上述之外，原來有不少粉絲都曾在迪士尼及彼思製造的動畫電影找到為數不少兒童不宜的黃色笑話。據了解，迪士尼一直對此創作持開放態度，僅會在出版光碟時才會刪走它們認為不合適的笑話。點擊下圖即睇18個成人「彩蛋」！！！