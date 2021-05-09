盤點20名電影史上最貴電影角色　「鐵甲奇俠」羅拔唐尼僅得梗頸四

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-09 20:15

現年49歲的狄維莊遜（Dwayne Johnson）成為去年《福布斯》（Forbes）收入最高的男演員，這很大程度受惠於Netflix電影《紅色通緝令》（Red Notice），當時Netflix向他支付了約2,350萬美元，然而這都未能讓他擠身電影史上收入最高的電影角色前二十名。

狄維莊遜拍攝Netflix電影《紅色通緝令》，其片酬約2,350萬美元。（《紅色通緝令》劇照）

占基利的《The Cable Guy》片酬約2,000萬美元，首周周末票房已經回本。（《The Cable Guy》劇照）

美國商業兼娛樂新聞網站《Business Insider》早前公布了電影史上最高收入的20角色，其中一部還收超過1億美元（7.76億港元）。然而如今演員的片酬與過往比較，很難想像他們難賺取比過往更豐厚的片酬。就好像占基利（Jim Carrey）在1996年上映的《The Cable Guy》，當年他的片酬約2,000萬美元，而電影的首個周末票房就已經開出2,000萬美元票房，最終全球票房超過1.08億美元收入。難怪當年電影公司會甘願付給占基利約2,000萬美元的片酬。

如今影迷更著重系列電影，如過去十年，Marvel電影成功稱霸全球票房紀錄。點擊下圖即睇電影史上收入最高的電影角色前二十名！！！