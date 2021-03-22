【正義聯盟導演版】盤點14位新角色　導演想為中國演員鄭愷拍外傳

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-22 17:05

DCEU粉絲期待已久的《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）終於在上周上架，目前外界普遍對電影的評價比2017年的戲院版為高，甚至網上已經推出新一波活動「#restorethesnyderverse」，要求華納兄弟恢復薩克薛達的電影宇宙。那麼與戲院版比較，究竟《薩克薛達之正義聯盟》新增了幾多位「新」演員，從而讓粉絲大讚導演的野心。

導演薩克薛達重新剪接了當年遭導演Joss Whedon刪走的鏡頭。（IMDb 圖片）

華納兄弟在去年2月回應粉絲的要求，重啟導演版的計畫。之後導演在兩個月後通知部份演員補拍部份鏡頭，有指包括多位主要演員如「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）、「神奇女俠」姬嘉鐸（Gal Gadot）、「鋼骨」Ray Fisher及「閃電俠」Ezra Miller等，但飾演超人的亨利卡菲爾（Henry Cavill）則表明不會參與補拍。

除了四位「正義聯盟」的成員外，其他獲邀參與補拍的還有「小丑」謝拉力圖（Jared Leto）、「梅拉」安芭赫德（Amber Heard）及「喪鐘」Joe Manganiello。最終導演薩克薛達表示新鏡頭的拍攝時間僅得四至五分鐘。

《薩克薛達之正義聯盟》獲得不少好評。（IMDb 圖片）

除了補拍外，導演薩克薛達重新剪接當年遭導演Joss Whedon刪走的鏡頭然而許多影迷在看完《薩克薛達之正義聯盟》後都認為導演版的故事比戲院版精彩太多，那麼究竟《薩克薛達之正義聯盟》新增了幾多位「新」演員，從而讓粉絲大讚導演的野心。點擊下圖即睇14位全新角色！！！