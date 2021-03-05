【蠟筆小新30周年】盤點小新8大秘聞　港版被刪的第一期內容曝光

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原定在去年上映的蠟筆小新30周年紀念作《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》，因受新冠肺炎疫情影響而延至去年9月11日上映，剛好是原著作者臼井儀人意外身亡11周年。相信許多粉絲對小新都耳熟能詳，可是原來這經典角色還有8個你未必知道的秘密，如今就跟大家一同揭秘。

《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》是蠟筆小新30周年紀念作。（《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》劇照）

今次30周年紀念作《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》講述以塗鴉為能源的空中王國「塗鴉王國」，因地球愈來愈少人塗鴉而面臨滅亡。國王為了阻止悲劇發生，於是進攻春日部，強逼小朋友塗鴉。然而能夠賦予塗鴉生命的「奇蹟蠟筆」竟意外落在小新手上。於是為了重新奪回春日部的控制權，小新與他的朋友及塗鴉一齊迎戰。

「水」與蠟筆小新真的非常有淵源。（《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》劇照）

可是在戰鬥過程中，遇上塗鴉的天敵「水」。當時天空突然烏雲密佈，面對突如其來的威脅，究竟小新最後能否擊退塗鴉王國，重奪春日部呢？然而說起「水」，原來這個無心插柳，就是造就蠟筆小新的由來。點擊下圖即睇小新8大秘密！！！

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