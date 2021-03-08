【WandaVision】盤點60個Marvel伏線　劇組自毀重磅角色回歸彩蛋

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-03-08 08:30

由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演的Marvel首部迷你劇《WandaVision》早前播出最後一集，而外界對劇集整體的評價非常高，分別在爛番茄及IMDb取得7.91分及8.3分的佳績。

劇集自播出以來，一直成為網絡熱話，特別是Evan Peters驚喜客串、白色幻視登場及紅女巫名字首次在Marvel電影宇宙出現等，如今就同大家一齊重溫9集中的所有與Marvel有關連的彩蛋。

注意！！！下文含劇透！！！

《WandaVision》日前終於播出最後一集。（《WandaVision》劇照）

《WandaVision》是一部發生在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後的故事，講述Wanda從化灰回來後，與復仇者成功擊敗魁隆。之後講她來到天劍局希望取回幻視的遺體時，發生天劍局原來正在研究幻視，直到第8集，天劍局的陰謀終於揭開，白色幻視登場。

美國女星Kathryn Hahn未知會否重返Marvel電影宇宙。（《WandaVision》劇照）

雖然當時Wanda未能帶走幻視的遺體，但她卻發現一封由幻視所寫的信。於是她來到Westview，而極的悲痛使她創造了這個「家」，後來知道這時來自混沌魔法（Chaos Magic）；而這也吸引了由美國女星Kathryn Hahn所飾演的Agnes，她在最後會成為女巫Agatha Harkness，她就是激發Wanda變成紅女巫的幕後黑手。

幻視又會否重返Marvel電影宇宙呢？（《WandaVision》劇照）

最後變成紅女巫的Wanda，與幻視各自對抗Agatha Harkness及白色幻視。最後當然是紅女巫取勝，可是她需要結束Westview，再次見到幻視的離開。在劇集完結後，Marvel Studios還為觀眾送上兩條片尾片段，直接連接《Marvel隊長2》及《奇異博士2》，而其他彩蛋還與劇集《Marvel隊長2》、《奇異博士2》、《Secret Invasion》、《Ms. Marvel》及有傳開《WandaVision》續集有關。點擊下圖立即重溫劇中所有彩蛋！！！