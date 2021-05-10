傳Marvel開始籌備《永恆族》續集　《復仇者5》最快2024年上映？

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-10 22:00

由奧斯卡最佳導演趙婷執導；Gemma Chan、安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）及理察麥登（Richard Madden）主演的《永恆族》（Eternals）將在今年11月5日美國上映。然而近日有消息指，Marvel Studios已經準備籌備《永恆族》續集電影。

Kevin Feige曾表明會有新的《復仇者聯盟》電影，但不會在第四階段出現：「第四階段是讓觀眾了解他們以為非常熟悉的超級英雄，如黑寡婦，而且會認識如永恆族及上氣等全新的超級英雄。」

外國傳媒《The Direct》引述電影評論員John Campea消息，稱Marvel Studios已經開始籌備《永恆族》續集電影。John Campea還稱他的消息來自Marvel Studios內部的高層員工。

除此之外，他還解釋為何早前Marvel Studios未有在影片「Marvel Studios Celebrates The Movies」中加入《復仇者聯盟5》：「基本上未有公布《復仇者聯盟5》及《永恆族2》的原因是一樣，截止2023年，目前超過20部影視作品。」換句話說，如果沒有在最新影片出現，這意味著這些作品至少要等到2024年或之後才會上映。

至於《復仇者聯盟5》的發展，目前粉絲推測是「年輕復仇者」，或「暗黑復仇者」。前者目前有在《WandaVision》出現的Wiccan和Speed、《飛隼與寒冬戰士》的Patriot及《蟻俠3》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）的Cassie Lang；後者則有《飛隼與寒冬戰士》的John Walker與Baron Zemo，和盛傳會加入Marvel電影宇宙的「綠魔」Norman Osborn。