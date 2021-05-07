Marvel《LOKI》提早兩日上架　「星期三」播原來背後有特別含意

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-07 16:15

Marvel影集《LOKI》繼續由男神湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）飾演「洛基」，日前由他拍片宣布《LOKI》將比原定首播的6月11日提早兩天，現時定於6月9日播出，但原來由星期五改為星期三上映有特別含意！

湯赫度斯頓宣布《LOKI》提前於6月9日上架。（影片擷圖）

一直以來的預告都有提及《LOKI》一大重點，就是關於「時間」，當中影迷更可見「時間變異管理局」（TVA）的Owen Wilson將會追蹤洛基，兩人將會有極多對手戲，更會督促洛基收捨好自己的爛攤子。

《LOKI》推出新預告片。（影片擷圖）

至於為何《LOKI》有別與《WandaVision》和《飛隼與寒冬戰士》不在於星期五上架而提早在星期三開播呢？迪士尼的公關Asad Ayaz就在Twitter發上回應「因為在古英文中『星期三』是『Wodan’s Day』，而日耳曼神Wodan正是奧丁（Odin），眾神北歐之父。在大多數拉丁語起源中，日子都以神或和水星來命名。」其中因為奧丁是MCU中洛基的養父、「雷神」的親生爸爸，所以《洛基》會選在逢星期三更新就有當中的含意。

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