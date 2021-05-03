【Marvel】獨立漫畫公司提告迪士尼　指控鐵甲奇俠造型涉嫌侵權

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-03 23:00

由Marvel漫畫衍生而來的Marvel電影宇宙，在過去10年間可謂稱霸全球票房。然而近日有外媒報道，一間獨立漫畫公司的創辦人指控迪士尼涉嫌侵權，究竟是哪位超級英雄的設計呢？

Marvel電影宇宙的作品可算是稱霸過去十年的全球票房。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

據加拿大電視公司新聞網（CTV News）率先報道，指獨立漫畫公司Horizon Comics及其創辦人Ben Lai和Raymond Lai提告迪士尼與Marvel Entertainment的鐵甲奇俠及蟻俠涉嫌侵犯版權。據了解，兩兄弟曾在2001年及2002年出版一本名為《Radix》的系列漫畫，並為其角色設計了當時最先進的盔甲，故兩人認為Marvel電影宇宙中鐵甲奇俠及蟻俠的盔甲就是偷取了當時的盔甲設計概念。

鐵甲奇俠一角讓羅拔唐尼成為荷里活的「風頭躉」。（《鐵甲奇俠3》劇照）

兩人聲稱Marvel未經許可使用了他們的設計，特別是《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）的電影海報與《Radix》的其中一幅插圖非常相似，遂要求賠償及頒布禁制令：「為了終止這種蓄意和持續的侵權行為，要求被告支付賠償。除了Horizon Comics的費用外，還需要支付雙方的訟費。」

Horizon Comics指《鐵甲奇俠3》的海報與《Radix》的其中一幅插圖非常相似。（網上圖片）

該指控還稱，Marvel的現任總編Chester Bror Cebulski曾經邀請兄弟二人到Marvel擔任藝術家，但兩人拒絕有關請求。據該報道續指出，其實兩兄弟原本早已因為持續而高昂的訟費撤控，但他們眼見《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》繼續侵權，而且兩人更覺得蟻俠的盔甲都涉嫌侵權，故再次提出指控。

Horizon Comics指控Marvel Entertainment及迪士尼涉嫌侵權。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

其實除了提告迪士尼與Marvel Entertainment外，兩兄弟曾控告麻省理工學院在未獲他們許可下，使用了他們的作品，當時麻省理工學院需要向Horizon Comics道歉。至於今次有指即使迪士尼道歉，Horizon Comics仍然會堅持提告：「這為我們造成巨大的傷害，並影響身為藝術家的我們的謀生能力。我們顯然不能接受這種屢次犯錯的行為，而解決問題的唯一方法是提告。」