國定殺戮日│最終章首預告出爐　有地下組織挑戰「法律」繼續殺人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-13 22:00

《無限殺戮日》（The Forever Purge）是《國定殺戮日》（The Purge）系列電影第五部電影，也是整個系列最後一部作品，電影公司昨日（5月12日）公開了首條預告，沒想到在「國定殺戮日」過後，有地下組織竟然無視「法律」，繼續四出殺人。

有生還者以為自己捱過「國定殺戮日」，豈料後續的故事一樣恐怖。（《國定殺戮日》預告擷圖）

原定在去年7月上映的《無限殺戮日》，因新冠肺炎疫情而延至今年7月2日美國上映，而電影的首條預告日前正式出爐。全新預告長約2分半鐘，從開首的旁白可以聽到，「國定殺戮日」即將結束，一切將回復正常，如警方及緊急服務，而所有犯罪再次被視為非法行為。

所有犯罪再次被視為非法行為，但有地下組織竟然繼續四出殺人。（《國定殺戮日》預告擷圖）

一群生存者萬萬都沒想到，有地下組織無視「法律」，竟在「國定殺戮日」後大開殺界，甚至在光天化日下設計捉拿民眾、四出放火及炸毀警車。預告隨了籠罩濃厚的恐怖氣氛外，還有不少政治意味。當中預告有一句：「有錢人可以躲在銅牆鐵壁後面，但如今就沒有這回事。」之後有人提到「要逃到安全的地方」及「這座城市將會崩塌」，然而墨西哥的邊境卻在六個小時後才會打開，沒想到，墨西哥會成為美國人逃亡的地方。

「國定殺戮日」後，有地下組織繼續過殺戮生活，四出破壞。（《國定殺戮日》預告擷圖）

《無限殺戮日》是2016年上映的《國定殺戮日：大選狂屠》（The Purge: Election Year）續集，並將在今年7月2日美國上映，而電影早前已因充斥「強烈的暴力、血腥場面和不雅語言」，被美國電影協會評為限制級電影，唯目前香港仍未就此作品定下上映日期。