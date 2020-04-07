新冠肺炎｜美國警用《國定殺戮日》恐嚇民眾宵禁　遭鬧爆：痴X線

相信大家聽過《國定殺戮日》（The Purge）系列電影，在電影中，每年都會有一天，在12小時內所做的一切犯罪行為都是合法，這稱為「國定殺戮日」。當警報響起，大家就可以自由活動，宣洩一番。沒想到，在現實生活中，《國定殺戮日》都成為了大家抗疫的奇招。

《世紀戰疫》及《極度驚慌》等以全球大流行為主題的電影再成為熱潮。（《世紀戰疫》劇照）

對於部份人來說，目前的生活狀況，就好像恐怖電影中的生活一樣。正因如此，以全球大流行為主題的電影，如《世紀戰疫》（Contagion）及《極度驚慌》（Outbreak）等再度興起。可是，遠在美國路易斯安那州的克羅利，還興起另一部電影，但這部電影就讓當地居民深感不安。

《國定殺戮日》系列電影的故事設定讓人難以忘懷，相信對於美國人還有另一番體會。（《國定殺戮日》劇照）

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借戲中警報聲嚇市民

克羅利警察局早前在其社交平台Facebook預告，為了有效達到宵禁成效，警車所發出的警報聲音，將與常規的警報器有所不同。然而，警察部門有意無意地選擇了科幻驚悚電影《國定殺戮日》中的警報聲，該聲音在戲中代表接下來的12小時內，包括謀殺在內的所有犯罪行為都是合法。雖然這則貼文已經即時遭刪去，但路易斯安那州的居民仍然驚魂未定。不少人留言批評警方做法過火，還有網民上載事發短片，標題為「昨日克羅利警察用國定殺戮日中的警報提醒群眾宵禁…痴X線」，可見克羅利警察局玩出火。

阿卡迪亞警長辦公室急急澄清。（Acadia Parish Sheriff's Office Facebook 擷圖）

阿卡迪亞警長辦公室及克羅利警察局局長Jimmy Broussard指收到許多投訴，目前正在處理中。前者澄清沒有使用過《國定殺戮日》中的聲音作為警報，並指出警方沒有使用，也不會使用這類型的聲音作警報，並表示如果有進一步查詢，請找Jimmy Broussard而非阿卡迪亞警長辦公室，立刻與克羅利警察局局長割席；而後者則強調他們無意讓居民聯想到「國定殺戮日」，並稱將不會繼續使用類似的聲音作警報。

有網民上載事發短片，爆粗鬧爆克羅利警察局的手法。（RaspyRawls Twitter 擷圖）

早有前科亂用警報聲

其實這不是美國首次「誤用」《國定殺戮日》中的聲音作為警報，在上月31日，有民眾在華盛頓哥倫比亞特區發現一輛救護車響起《國定殺戮日》中的聲音作為警報。American Medical Response組織承認有關事件，指出這間私人救護車公司收到911救援服務，前去支援當中。該組織重申「這不反映AMR的水平，也不代表我們成千上萬致力為社區和病患者服務的緊急醫療人員。」最後，AMR表示，不希望因為兩人不專業的行事方式，而破壞該組織的的聲譽。據AMR稱，兩位救護員已經辭職。未知克羅利警察局局長會否只訓斥下屬了事呢？