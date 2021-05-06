《謎屋闇語》取材39年前謀殺案　小朋友入住後堅稱︰屋內有其他人

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-06 11:00

改編自Elizabeth Brundage小說《All Things Cease to Appear》的恐怖電影《謎屋闇語》（Things Heard & Seen）早前在Netflix上線，還順利打入香港排行榜第五名。然而觀眾未必知道，原來這本原著小說是改編自兩件真人真事。

《謎屋闇語》由《媽媽咪呀！》系列女星雅曼達施菲主演。（《謎屋闇語》劇照）

《謎屋闇語》由曾獲提名角逐奧斯卡最佳改編劇本獎的Shari Springer Berman及Robert Pulcini聯合執導；並由《媽媽咪呀！》（Mamma Mia!）系列女星雅曼達施菲（Amanda Seyfried）及《小婦人》英國男星James Norton主演。電影講述一對夫婦離開曼哈頓後，來到小鎮展開新生活。然而年輕的妻子發現除了丈夫有所隱瞞外，連新居都暗藏不祥秘密。

《謎屋闇語》改編自Elizabeth Brundage小說《All Things Cease to Appear》，而後者的故事靈感則來自兩宗真人真事。（《謎屋闇語》劇照）

據原著小說《All Things Cease to Appear》作者Elizabeth Brundage在其官方網站介紹，原來書中的靈感來自兩件真人真事，其中一件事更是她的親身經歷。據她表示，她與戲中Clare一家一樣，都曾在紐約上州（Upstate New York）生活。當年她與丈夫及兩名孩子搬入新屋後，三歲及六歲的女兒就向她表示︰「屋內有其他人居住」：「每天早上在上學途中，她們都會向我講述關於鬼魂的故事，三位小女孩在大火中喪生，而她們的父母身在天堂。」

Elizabeth Brundage透過兩件真人真事，創作出《All Things Cease to Appear》。（網上圖片）

Elizabeth Brundage聽到後，認為兩位女兒在當時的年齡是沒法製造如此詳盡的細節：「她們提供了三位小女孩的名字、附近的污水建築及老磨坊的位置。」她還提到，有天晚上，她的一名女兒指著某個方向，而且不停地笑，但她卻甚麼都看不到：「我最小的女兒在笑，她指著某處不停地笑，但我看不見。然而我能感覺到它存在，我是知道的。」

《All Things Cease to Appear》作者Elizabeth Brundage稱其中一件事來自她自己的親身經歷。（《謎屋闇語》劇照）

最恐怖的是，當Elizabeth Brundage一家搬走時，她發現一個從沒有使用過的櫥櫃中發現三對小童的舊鞋，她估計這三雙鞋是屬於在大火中離世的三位小女孩。這件她親身經歷的故事，讓她創作了《All Things Cease to Appear》，但原來這小說還取材自另一件真人真事。

Elizabeth Brundage與戲中Clare一家一樣，曾在紐約上州生活。（《謎屋闇語》劇照）

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據了解，這件事發生在1982年2月19日，James Krauseneck Jr.發現他29歲的婦女Cathleen Krauseneck倒斃在睡房，頭部插著一把斧頭，但他三歲的女兒奇蹟地在屋內的其他房間活著：「這使我想去探索（兇殺）案件的原因，這本書的就是關於小女孩與母親當時長時間獨處的故事。」而當時這件案件就是轟動一時的「Brighton Ax Murder」。在兇殺案發生翌日，James Krauseneck Jr.帶同女兒前往前往密歇根州。

James Krauseneck Jr.在2019年突然遭到檢控，指他犯下二級謀殺罪。（網上圖片）

據Brighton警察局局長Eugene Shaw稱，由於James Krauseneck Jr.整天都在工作，故他有不在場的證據。案件距今發生39年，至今仍然是懸案。然而在2019年11月，James Krauseneck Jr.被控告二級謀殺罪，他否認控罪。Brighton警察局以等待更完善的法醫技術提供確切的犯案的時間為由押後提告。案件與電影結局不同，目前69歲的James Krauseneck Jr.獲准以10萬美元保釋，等候下月舉行的聆訊。