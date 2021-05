花月殺手｜里安納度馬田史高西斯再合作　改編美國原住民被殺事件

撰文: 王誦賢 最後更新日期: 2021-05-11 20:00

馬田史高西斯(Martin Scorsese)與里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)第六度合作的長片《Killers of the Flower Moon》(暫譯:《花月殺手》),日前更公開電影首張劇照。

馬田史高西斯與與里安納度狄卡比奧曾七度合作,其中一次是新濠博亞娛樂資助拍攝的《選角風雲》。(IMDb 圖片)

Apple TV+電影《花月殺手》由馬田史高西斯執導;並由里安納度狄卡比奧、羅拔迪尼路(Robert De Niro)及Jesse Plemons主演。電影故事改編自美國記者David Grann所撰寫的非虛構書籍《花月殺手:美國連續謀殺案與FBI的崛起》(Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI),講述1920年代初,與美國原住民有關的謀殺案件。

《花月殺手》是一部與美國原住民有關的謀殺案件。(網上圖片)

奧塞奇族是美國原住民部落之一,據了解,他們在20世紀初在俄克拉荷馬州歐塞奇縣發現石油,這讓他們變得富裕起來。1920年代初,他們遭到一群對其財富虎視眈眈的白人操縱和連環謀殺。在短時間內就有18名奧塞奇印第安人和3名非美國原住民被殺害,震驚美國西部。

《花月殺手》由馬田史高西斯執導。(IMDb 圖片)

而「歐塞奇縣的謀殺」也促成了美國聯邦調查局的誕生,皆因當時負責調查的部門為調查局(Bureau of Investigation)。之後調查局漸漸改制及合併,美國聯邦調查局到1935年正式成立,而首任美國聯邦調查局局長就是調查局局長John Edgar Hoover。

Lily Gladstone(左)在戲中飾演Mollie Burkhart,而里安納度狄卡比奧則飾演她的丈夫Ernest Burkhart,因當時Mollie Burkhart的姐姐被殺而導致調查。(Leonardo DiCaprio Twitter 圖片)

其實Imperative Entertainment在2016年以500萬美國購入改編權,並找來Dan Friedkin及Bradley Thomas擔任監製,翌年4月還宣布電影將由馬田史高西斯執導、主演則有里安納度狄卡比奧及羅拔迪尼路。同年7月,電影美術指導Dante Ferretti稱電影將在2018年年初開拍。然而製作在2018年10月暫緩,原因是馬田史高西斯需要完成製作《愛爾蘭人》(The Irishman),而復拍時間則定在2019年的夏天。

馬田史高西斯(中)因為要拍攝《愛爾蘭人》而暫停開拍《花月殺手》。(IMDb 圖片)

然而直到2019年12月,馬田史高西斯宣布主體拍攝將在2020年3月展開,可是受到新冠肺炎疫情影響而暫停拍攝工作。由於發行商派拉蒙擔心電影的成本高達2億美元,終在去年5月,宣布與Apple TV+共同投資及發行這部電影。然而外媒《IndieWire》在上月中報道,電影的主體拍攝突然在上月19日展開,預計拍攝需時約7個月。