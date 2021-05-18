【狂野時速9】電影靈感來自一篇報導　「阿當」真有其人？

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-18 13:00

受新冠肺炎影響而多次延期上映的荷里活大製作《狂野時速9》（Fast & Furious 9），終於在本周三正式上畫，這個電影系列拍足20年，成為荷里活史上其中一個最長壽又經典的電影系列，一切源於一篇雜誌報道。

《狂野時速》的出現源自一篇有關非法賽車的報道。（劇照）

1998年一篇名為《Racer X》的文章於《Vibe》雜誌上刊登，內容講述在紐約市內的非法賽車活動，這批車手自稱為「Racer X」，他們追求速度可以唔要命，就算只為了0.1秒都願意獻上性命，而當中一名為Rafael Estevez的車手，正是《狂野時速》電影系列男主角雲迪素（Vin Diesel）的原型人物。

Rafael Estevez是《狂野時速》男主角雲迪素的原型人物。（Facebook圖片）

導演Rob Cohen受《Racer X》啟發而創作《狂野時速》電影，當年他為搜集資料，而親自到紐約觀看非法賽車比賽。《狂野時速》的英文片名本來是《Redline》，後來才改成《The Fast and the Furious》，由於跟1954年的同名電影撞名，片商更特意買斷這片名的版權。

《Racer X》的撰文者（左）與Rafael Estevez於2015年重聚，二人表示沒想過《狂野時速》會拍足咁多集。（影片截圖）

首集《狂野時速》真實地呈現「Racer X」的非法賽車生活，這部開山作的製作費僅3800萬美元（約2億9640萬港元），最後回來逾16億票房，結果拍完一集又一集，20年後來到《狂野時速9》，成本已升到2.5億美元（約19.5億港元），故事早已偏離非法賽車，變成拯救地球的大任務。

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