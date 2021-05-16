【狂野時速9專訪】韓哥歸隊引發無限可能　導演不排除姬嘉鐸回歸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-16 13:00

由林詣彬（Justin Lin）執導；雲迪素（Vin Diesel）、莊先拿（John Cena）及Michelle Rodriguez等主演的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）即將上映。早前導演透過視像對話接受《香港01》訪問，談到第五度執導《狂野時速》系列電影的感受，之後他還親身回應是否還有其他角色會在餘下兩集回歸。

《F9狂野時速》是導演林詣彬第五度執導此系列電影。（IMDb 圖片）

《F9狂野時速》導演林詣彬坦言，如何把新作變得比前作更好是每次開拍遇上的最大挑戰：「當刻你會覺得這已經是最好，然後你又得到新機會，所以如何拍得更好是最大的挑戰。」及後導演談到今集的新挑戰時，他表示除了戲中的動作場面，還要確保如何發展留在戲中的角色也是一大難題，而他還提到能夠開續集是一種榮幸。

莊先拿加入《狂野時速》大家庭，在戲中飾演「阿當」的弟弟。（《F9狂野時速》劇照）

可是《F9狂野時速》去年因新冠肺炎疫情影響而押後映期，如今終鐵定在本月19日香港上映，然而導演表示，慶幸有更多時間可以讓電影變得更好：「疫情在去年3月發生，當時我們已經在籌備上映階段。然而我突然多一年時間去處理後期，這是我喜歡做的事，但對我來說是很好的消息，我額外多了一年時間。」

《F9狂野時速》導演林詣彬談到很多關於第九集的問題。（影片擷圖）

之後導演談到由莊先拿飾演的新角色Jakob Toretto、「韓哥」回歸及是否仍有其他角色會在餘下兩集回歸等問題。據導演表示，原來他僅用了30秒就決定起用莊先拿成為Jakob Toretto：「我喜歡探索血緣、兄弟姐妹及家庭，當時我曾擔心找不到合適的人選。之後我與莊先拿會面30秒，我就知道他是最完美。」原來導演是看中莊先拿有一個哥哥及三個弟弟：「他有其兄弟，而且他一個偉大的演員，他無所畏懼，兼充滿人性，他就是我想要的，我很幸運可以擁有他。」

導演把原本已經死亡的「韓哥」帶回《F9狂野時速》。（《F9狂野時速》劇照）

對於導演把「韓哥」帶回《F9狂野時速》，相信很多影迷都非常驚喜，而導演也談及其感受，更稱這是「命中注定」：「我曾與雲迪素談及回歸執導一事，你會覺得你是命中注定，而且是一件非常自然的事。而這次是很好的拍攝經歷，皆因我們努力地確保與合適的人合作，並一起成長。而這一次，我們感到非常合適，因為大家非常積極及主動，大家感覺就是命中注定一樣。」

未知「韓哥」的女友Gisele Yashar會否在餘下兩集驚喜登場呢？導演稱對所有事都持開放態度。（《F9狂野時速》劇照）

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談到「韓哥」回歸，很多人都會問究竟飾演其女友的姬嘉鐸，在餘下兩集會否還有現身機會：「當我進入創作模式時，我對所有事都持開放態度。」然而導演卻又有所保留：「我不會像公式一樣表達出來，這情況發生就會有另一件事發生。」他還解釋這是他喜歡《F9狂野時速》的原因：「我們不像漫畫電影，我們可以做想做和認為最好的事。」

最後導演還談到保羅獲加，他表示即使他離開了，但其角色Brian O'Conner仍然在這《狂野時速》宇宙：「他仍然與我們同在！」相信代於影迷來說是非常好的消息。