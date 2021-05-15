【狂野時速9專訪】莊先拿視成龍為榜樣　「他是位了不起的人類」

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-15 13:30

由林詣彬（Justin Lin）執導；雲迪素（Vin Diesel）及莊先拿（John Cena）等主演的《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）將在本月19日正式上映，新加入《狂野時速》大家庭的莊先拿早前透過視像對話接受《香港01》訪問，並談到首次拍攝這系列時的感受。

莊先拿首次加入《狂野時速》大家庭，在戲中飾演「阿當」的弟弟。（《F9狂野時速》劇照）

雖然有近20年演出經驗，但對於莊先拿來說，他仍然感到非常緊張。「非常緊張，因為這是非常大的機會，而我的角色是『阿當』的弟弟，所以這讓觀眾非常期待，也讓我感到非常緊張。」從預告得知，莊先拿在戲中的角色是一名反派，他自言非常有趣：「這是我目前為止最大的機會，除了有幸可演出這賣座系列外，還有機會成為一名壞人。」

莊先拿在戲中是雲迪素的弟弟。（《F9狂野時速》劇照）

由於莊先拿給人的印象都是一名喜劇演員，問到他喜歡接演喜劇角色還是正經角色時，他竟然引用一位香港演員來解答這條問題：「我會用比喻來回答這問題，我希望及高興能與成龍合作，他是一位了不起的人類。」他續解釋為何有此想法：「他可以演繹不同劇本，他喜歡做喜劇電影，但可以演繹得非常認真、富戲劇性及驚險。」所以他以成龍為榜樣：「我跟他一樣，所以我會喜歡《反啪啪同盟》及《救火奶爸》，但同時也喜歡《F9狂野時速》等富戲劇性的大片。」

莊先拿稱他將成龍為榜樣，皆因他可以駕馭喜劇角色及正經角色。（《F9狂野時速》劇照）

另外，得知莊先拿對中國傳統文化非常熟悉，問到他假如能與周杰倫、劉德華、周潤發、彭于晏或吳京等，其中一位亞洲演員合作，他非常「識做」地表示要齊五位：「我會選吳京，他有一部大片（《戰狼II》），全球票房非常成功，他是一位非常有趣及能激發我的演員。」他之後想了一想，決定更改答案：「我當然希望能有更多在中國工作的機會，所以我希望能與全部五位演員合作。」

莊先拿早前接受接受《香港01》訪問，談到首次拍攝這系列時的感受。（影片擷圖）

最後，他談到未來能否有更多亞洲演員加入《狂野時速》大家庭時，他表示：「我當然希望，這陣容繼續成長，這家庭繼續擴張，我知道中國非常關注《狂野時速》系列電影，我希望將來我們能夠來到中國。」

莊先拿在開始時，稱最想與吳京合作，還大讚《戰狼II》全球票房非常成功。（《戰狼II》劇照）