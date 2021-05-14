《狂野時速9》專訪｜雲迪素爆下集香港見　上太空背後有特別意義

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-05-14 18:00

荷里活大製作《F9狂野時速》（Fast & Furious 9）將於下周三（19日）上映，電影原訂去年上映，受新冠肺炎疫情影響而多番延期，靈魂人物雲迪素（Vin Diesel）接受《香港01》專訪時透露為了吸引觀眾再次入戲院欣賞電影，特意安排特別厲害的上太空情節，他亦率先爆《狂野時速》第10集將會來香港取景。

雲迪素接受《香港01》專訪時熱情地向香港觀眾打招呼。（訪問片段截圖）

今集最大亮點為打到上太空，雲迪素指當初跟導演Justin Lin一起構思這個情節，而背後原來有特別原因：「坦白講，我們需要一些有趣的大場面去吸引觀眾再次入戲院睇戲，我們需要這部電影是非凡的、令人嘆為觀止的，而又體現到家庭核心思想，帶領我們回到戲院，這個美麗的地方。我們可以一起欣賞電影、一起歡呼，這就是《狂野時速9》。」

今集出現殺上太空的情節，原來背後有特別原因。（劇照）

此外，莊先拿（John Cena）加入飾演雲迪素弟弟亦備受矚目，雲迪素形容對方為一位無人能比的超級好好先生：「他很敬業，有一顆感恩的心，令你留下深刻印象，他為自己得到演出機會而感激，會付出所有去令這部電影變得更好、更加出彩。」他憶述在訓練場地跟莊先拿第一次會面時，就覺得是已故拍檔保羅獲加（Paul Walker）的安排：「對於有人離世，我們會有不同失落，你會感到他的精神永遠伴隨著你，但有時會感覺到更多，就像感到有天使守在你身邊。」

雲迪素指起用John Cena是保羅獲加的旨意。（劇照）

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片方早前已確定會開拍《狂野時速》第10集及第11集，作為這個系列的完結篇，雲迪素透露跟導演已計劃下一集來港取景。去年新冠肺炎疫情不止令《狂野時速9》延期足足一年，香港觀眾亦蒙受損失，雲迪素透露原本計劃了去年來香港舉行首映禮，但因為疫情而取消，他更為了香港觀眾準備了特別驚喜，想知係咩立即點擊睇片！