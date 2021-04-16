日本網絡三大靈異事件之一　揭開日本網絡禁忌「鮫島事件」真相

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-16 11:00

號稱日本網絡三大靈異事件之一的「鮫島事件」，因為恐怖電影《真．鮫島事件》的緣故，而再次成為網絡熱話。究竟被喻為是平成最恐怖的網路都市傳說「鮫島事件」究竟是甚麼一回事呢？

《真．鮫島事件》改編自轟動日本網絡的都市傳說「鮫島事件」的恐怖電影。（《真．鮫島事件》劇照）

據了解，「鮫島事件」起源自日本網絡留言版2ch在2001年5月24日的一則貼文。當時貼文的題目為「想談談已經幾乎被當成傳說的鮫島事件」，沒想到引起不少網民留言，然而回覆多以「鮫島事件是禁忌」、「不可以在網絡討論這話題」及「請刪除貼文」及「不要製造恐慌」等，這讓大家更加好奇「鮫島事件」。

經歷了近20年時間的流傳，其中關於「鮫島事件」有兩個版本流傳最廣，其一是「無入島死亡傳說」及「千葉縣私刑事件」。

《真．鮫島事件》由武田玲奈主演。（《真．鮫島事件》劇照）

據了解，「無入島死亡傳說」相傳當年有5個來自2ch的人一起到鹿兒島的鮫島探險，期間5人不幸失蹤。警方在島上全面搜索了三天，卻未能找到任何失蹤者及他們的行李。直到半年後，其中4名失蹤人士的屍體終被發現，但尚有一人未能尋獲。翌日，2ch出現恐怖貼文，寫道「在鮫島」。

《真．鮫島事件》以「鮫島事件」為藍本。（《真．鮫島事件》劇照）

看到消息後，警方再次出發到鮫島，果然發現最後一名失蹤人士的屍體，而且屍體被發現有被咬食過的痕跡。最奇怪的是，屍體上還發現大量成人的牙印。由於案件牽涉「人食人」，之後盛傳網絡禁止討論相關話題。然而如果真的牽涉謀殺，日本警方會輕鬆處理嗎？

「鮫島事件」有兩個版本流傳最廣。（《真．鮫島事件》劇照）

至於第二個版本「千葉縣私刑事件」，據了解，當時有一名「鮫島」的網民，在討論區販賣一部關於智障少女被姦殺的短片。於是有部份網民看不過此行為，相約以「鮫島」為網名的網民出來，並殺掉他們。最後他們成功邀約到20人，並在JR柏站前一一被虐殺。

「鮫島事件」真人化時，有網民稱這是不能討論的禁忌。（《真．鮫島事件》劇照）

據傳說所指，當時他們還拍下「血の16畫像」的照片，最後一張照片是被殺「鮫島」的斷指。可是有傳當年私刑組織人未能殺死真正的「鮫島」，於是畏罪下向警方自首。然而有指他是在日的韓國人，在敏感的外交問題及當時警方對網絡運作不甚理解的情況下，僅與網站達成協議，徹底將此事從網絡消失。

曾有網民聯署要求日本放送協會調查「鮫島事件」的始末，但遭到電視台拒絕。（《真．鮫島事件》劇照）

由於事件亦真亦假，曾有網民聯署要求日本放送協會調查「鮫島事件」的始末，但遭到電視台拒絕，這讓更多網民認為，連日本的公共媒體都不敢報道，「鮫島事件」不愧為平成最恐怖的網路都市傳說。隨著網絡發展愈趨成熟，相信「鮫島事件」是件「不存在」的恐怖事件，皆因這事的起因、過程及結果，全都僅在網上口耳相傳。

電影獲「日本恐怖大師」清水崇推薦。（《真．鮫島事件》劇照）

至於改編自轟動日本網絡的都市傳說「鮫島事件」的恐怖電影《真．鮫島事件》，電影還獲「日本恐怖大師」清水崇推薦。電影由永江二朗執導；武田玲奈、小西櫻子、濱正悟、野田理人、鶴見萌、佐野岳及主濱晴美等主演。

電影由武田玲奈、小西櫻子、濱正悟、野田理人、鶴見萌、佐野岳及主濱晴美等主演。（《真．鮫島事件》劇照）

故事講述佐佐木菜奈（武田玲奈 飾）與她的高中同學在網上舉行了年度的喝酒聚會。然而不知為何，其中一位朋友「步美」竟然無故缺席。豈料此時「裕貴」及「玲」提及昨日跟「步美」前往了「鮫島事件」流傳的事發地點白風苑。從那時開始，「步美」就變得非常古怪。