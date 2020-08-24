【多圖】日本00後新星南沙良　獲封「新世紀美少女」接棒新垣結衣

說起日本當紅女演員，大家最先會想起誰呢？綾瀨遙、新垣結衣、深田恭子，還是石原聰美呢？除了大家熟悉的知名女星外，許多女新星都慢慢崛起。今次同大家介紹的就是有「新垣結衣接班人」稱號的00後美少女南沙良。

岡田健史與南沙良的新日劇《これっきりサマー》。（南沙良 Instagram 圖片）

2002年出生的南沙良，她在2014年報名參加《Nicola》雜誌的模特兒選舉，並獲得大獎。同年10月，她成為該雜誌的專屬模特兒，並首次亮相《Nicola》雜誌，當時她只有12歲。三年後，當時仍是14歲的南沙良獲日本女導演三島有紀子邀請參演她的處女電影作品《幼な子われらに生まれ》（台譯：《親愛的外人》），她在戲中飾演田中麗奈及淺野忠信的女兒薫。雖然南沙良年紀輕輕，但她細膩的演技讓導演對她讚不絕口，更憑此角色獲提名第60屆藍絲帶獎新人獎。

南沙良首部參演的作品是《幼な子われらに生まれ》。（《幼な子われらに生まれ》劇照）

開始嶄露頭角的南沙良翌年參演另一部電影《志乃同學說不出自己的名字》（志乃ちゃんは自分の名前が言えない），她在戲中飾演一名受口吃困擾的女高中生大島志乃。她在戲中出色的表演讓她與蒔田彩珠獲得第43屆報知電影獎新人獎及第33屆高崎電影節最佳女新人獎。除了上述兩新人獎外，南沙良終獲得藍絲帶獎新人獎及日本電影影評人大獎女新人獎，當時她只有16歲。

南沙良（中）憑《志乃同學說不出自己的名字》獲得多個女新人獎。（南沙良 Instagram 圖片）

在2019年1月，先從影壇出發的南沙良拍攝了她首部劇集《ココア》。同年3月，南沙良從《Nicola》雜誌的專屬模特兒畢業。而她最新的電影《太陽は動かない》原定在今年5月15日日本上映，可是受新冠肺炎影響，電影延至明年3月5日日本上映。

日本傳媒封南沙良為「新世紀美少女」。（南沙良 Instagram 圖片）