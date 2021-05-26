《我的印度男友》導演一星期痛失3好友　「我叫家人不要四圍去」

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-05-26 08:30

香港第一次港產Bollywood電影《我的印度男友》，將於5月27日上畫。電影導演Sri Kishore，是在港生活了14年的印度香港人，今次有機會將印度電影的特色融入港產片中，開創香港電影新一頁。

首部在港拍攝的電影順利上畫，本應可喜可賀，但與此同時家鄉印度的疫情嚴峻，每日仍維持新增約20萬個案，亦令導演Sri Kishore心情沉重而複雜，「單單在一星期內，我已經失去了3位好友。」

導演來港14年，一直抱住一個電影夢。（葉志明 攝）

「我的愛情故事其實好悶」

Sri Kishore之前在印度都是做導演，拍過不少短片，又當過導演助理。暑假期間會兼職教跳Bollywood搵外快。14年前來港發展，主力教跳印度舞，後來認識了一名香港女子並結婚，2012年定居香港。《我的印度男友》是一段港印跨族裔的愛情故事，大家以為是他的個人寫照，但原來除了港印戀這一點，其他情節都是虛構。「我的愛情故事其實很悶，好普通，所以要加一些有趣劇情。但當中都有些親身經歷，例如帶女朋友返屋企食飯要地下，這是大家的文代差異。」

坐地下食飯是印度人習俗，首次帶女友返屋企對方都感有趣。（《我的印度男友》劇照）

一早有睇岑珈其演出

其實Sri Kishore的電影夢一直都在，在教跳舞之餘，其餘時間都會看很多香港電影，又會不斷寫劇本。「我有看《非同凡響》，從而認識岑珈其這位演員，當製片介紹我可選角岑珈其，我立即講︰『我識佢呀！』我還有看他主演的《不日成婚》，演得好好，好開心可以跟他合作。」至於女主角陳欣妍Shirley，導演直言選她因為好靚。「佢好靚，尤其雙眼，印度人都會覺得她靚。」

在港生活14年，Sri Kishore都有過不少被歧視經歷，但他為人樂觀，甚至覺得言語間的歧視未必是惡意。「好多時他們不是刻意地傷害你，只是講了出來不察覺已經是歧視，會令人不舒服。我從不介意，我不會花時間去介意這些事，我寧願花時間去想想自己下一步要做甚麼，而且我覺得香港人對印度人的愈來愈友善，是有進步。」

導演是印度年教練，即場過兩招。（葉志明 攝）

印度人曾輕視疫情 「現在非常緊張」

除了歧視，印度近月的疫情再次成為世界焦點，最高峰是一日逾40萬宗，到近日雖回落但仍維持近20萬，死亡人數更持續上升。身在香港的Sri Kishore，當然擔心家鄉的情況，而且最心痛一刻是短短一星期內，有3位朋友因疫情逝世。「好傷心，但我無能為力，只有不時去關心大家，我叫家人不要四圍去，要戴好口罩。大家最初無疑是輕視了疫情，雖然會戴口罩，但會戴到去下巴位置，起不到效用。到現在大家就非常緊張，會戴番好口罩。」