《我的印度男友》港印跨族裔愛情故事　陳欣妍車廂激吻印度男友

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-07 22:00

首部港產Bollywood電影《我的印度男友》（前名：《我男友係好差》），根據真實經驗改編，由土生土長印度裔男主角成家宏以及《美女郊遊遊》的陳欣妍主演，電影早前發布主題曲《印度咖喱因乜呢》突破20萬觀看次數，官方今日（7日）公布預告片，講述一對跨族裔且逾越階層隔閡的戀情。

陳欣妍和成家宏（Karan Cholia）將會上演一段香港和印度跨族裔的愛情。（影片擷圖）

預告中可見由陳欣妍、成家宏（Karan Cholia）演繹一段香港和印度跨族裔的愛情，當中遇到無數難關，而且見到飾演富裕男友的張建聲以及男主角Krishna好友的岑珈其都非常有型有格，更可以繼續見到岑珈其搞笑一面。

相信又可以再睇到岑珈其搞笑一面。（影片擷圖）

電影由Sri Kishore執導，他在2012年開始定居香港，電影是根據他在香港的真實體驗寫成：「我是一名在香港教跳印度舞的老師，亦和一名香港女子結婚。我觀察了香港人的生活方式很多年。種種資料和經驗都有助我拍攝這部情感洋溢，亦令人精力充沛的電影。」

陳欣妍和成家宏（Karan Cholia）在車廂激吻。（影片擷圖）

《我的印度男友》講述Krishna早年跟⽗親從印度移居⾹港，不過他不喜歡⾹港且常被人歧視，家人又覺得他讀書不成，經常惹事生非，令他不時嚷著要返回印度。直至某天，他巧遇香港「女神」Jasmine（陳欣妍 飾），發現對方是新鄰居，Krishna對Jasmine一見鍾情，決定發奮力追Jasmine，卻發現她早有個有錢男友（張建聲 飾）。在面對族裔歧視、文化、階級、背景差異之下，Krishna又如何突破重重難關？

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