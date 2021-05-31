【黑白魔后】盤點電影8大致敬彩蛋　片尾片段疑為續集留伏線

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-31 20:15

由《冰之驕女》（I, Tonya）澳洲導演Craig Gillespie執導；奧斯卡兩大影后愛瑪史東（Emma Stone）及愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演的《黑白魔后》（Cruella），電影改編自已故英國女作家Dodie Smith在1955年出版的著名讀物《The Hundred and One Dalmatians》，導演當然不會錯過向經典致敬的機會。

《黑白魔后》不乏向經典致敬的畫面。（《黑白魔后》劇照）

《黑白魔后》發生在1970年代，當時倫敦正值龐克搖滾的革命時期，一位名為Estella的少女，她想憑自己的才智在時尚界闖出名堂。可是她認識了兩位竊賊，他們透過各種伎倆成功在倫敦風生水起。直到某天，Estella遇上時尚界天后男爵夫人，兩人由相知相惜到反目成仇，而Estella的黑暗面漸漸浮現，成為了時尚惡女庫伊拉（Cruella）。

愛瑪史東在戲中飾演Esteella，又名庫伊拉（Cruella De Vil）。（《黑白魔后》劇照）

《黑白魔后》改編自Dodie Smith的《The Hundred and One Dalmatians》及1961年上映的迪士尼經典動畫《101斑點狗》，導演當然不會錯過向經典致敬的機會。點擊下圖即睇《黑白魔后》8大致敬彩蛋！！！