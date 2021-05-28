黑白魔后｜《101斑點狗》前傳　愛瑪史東為「狗殺手」揭悲慘身世

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-28 18:32

改編自《101斑點狗》的迪士尼真人版電影《黑白魔后》由兩大奧斯卡影后，愛瑪史東（Emma Stone）和愛瑪湯遜（Emma Thompson）主演，《黑白魔后》 中的庫伊拉（Cruella）實際是來自《101斑點狗》中的反派庫伊拉，原本她是個處心積累要偷走斑點狗的壞人，但來到《黑白魔后》角色截然不同。

由愛瑪史東飾演的庫伊拉本來是廣為人知的大反派，但今集反派將會遇上另一反派。（電影劇照）

《101斑點狗》前傳

《黑白魔后》可謂《101斑點狗》的前傳，原故事講述反派庫伊拉是位專門捉斑點狗製作皮草的故事，而前傳《黑白魔后》講述庫伊拉由童年的成長過程，到扮演乖乖女Estella，擁有過人的時裝觸覺和天分，憑自己獨有的創意和設計受到時裝界巨頭男爵夫人（愛瑪湯遜 飾）的賞識，後來Estella還是壓制不住自己的本性，釋放出壞女孩庫伊拉的一面，決意要自創品牌，每每登場都令人眼前一亮，成為時裝界明日之星、時裝界的未來，後來更走火入魔地不擇手段跟男爵夫人對抗，最終更引來殺身之禍。

動畫中的庫伊拉是位眾人皆知邪惡的反派，專門偷走斑點狗，用牠們的皮來製作皮革。（官方圖片）

庫伊拉身世大揭秘 反派遇上更大反派

庫伊拉一角出自《101斑點狗》的角色，小時候睇動畫只知道她是個專門偷走可愛斑點狗的反派，不過在《黑白魔后》則由她的出生講起，更大爆她鮮為人知的身世。原先講到她的媽媽本來在大城堡中工作，後來因發生問題不得不離開兼去到一個小村落生活，但就因為庫伊拉擁有過人的天份加壞壞的性格，在學校多次犯事，小學期間己成為問題兒童，後來目睹媽媽意外死亡後才懂得收歛起來，以乖乖女Estella一面示人。但就因為生活的問題，她在公園中跟Horace和Jasper相遇，及後3人相依為命，成為密不可分的家人。

戲中有幕都有提及庫伊拉偷走男爵夫人3隻斑點狗後，即以斑點紋的外套登場，令人一度猜疑。（電影劇照）

而在她成功在男爵夫人手下工作後，她跟男爵夫人的種種對抗事跡都令外界極度關注，創新大膽的風格一度搶盡男爵夫人的風頭，令男爵夫人紅眼又妒忌，決意要將她剷除，但此時庫伊拉的真正身世之謎才隨之而解開。

動畫中庫伊拉的顴骨向外生妝容，早前安祖蓮娜祖娜在《黑魔后》就有挑戰過。（電影劇照）

就算愛瑪史東在戲中失控都會覺得佢好型。（電影劇照）

用愛瑪史東美化庫伊拉

迪士尼今次將庫伊拉選角為愛瑪史東，可說是完完全全將庫伊拉美化，因為原先在《101斑點狗》的庫伊拉是個邪惡兼醜陋的婆婆，她因買賣斑點狗不成，最終不擇手段地偷走斑點狗，用牠們的皮來製作皮革。加上動畫中的庫伊拉性格惡劣，不斷指示兩個隨從幫她做壞事，是一個不會令人討喜的角色。

但來到電影中，愛瑪史東所飾演的庫伊拉有兩個性格，乖乖女Estella以及真正的她庫伊拉，雖然她曾為了要為媽媽報仇，搶奪男爵夫人的風頭，一度走火入魔，真的將Horace和Jasper當成下人般對待，但她最終清醒時都為自己的過錯感到抱歉，更以家人相稱。

斑點狗好安全冇事，最尾仲有驚喜添！（電影劇照）

而最重要的是戲中有幕都有提及庫伊拉偷走男爵夫人3隻斑點狗後，即以斑點紋的外套登場，令人一度猜疑她有殺狗製作皮草的嫌疑，不過戲內很快便解釋了她沒有這樣做，為角色洗白之餘更貫徹了迪士尼動畫不見血的童話元素。

戲中的庫伊拉極之華麗，有

再將反派轉型 大玩時裝極有新鮮感

一來觀眾只知道庫伊拉是《101斑點狗》中的反派，加入大量她的背景故事令觀眾更有新鮮感，更加不是再一味地翻拍迪士尼多年的公主人物，加上近年由安祖蓮娜祖娜在《黑魔后》中飾演的Maleficent雖是反派角色，但同樣大獲成功更加碼拍續集，可見成功之處。

而且在《黑白魔后》中大玩時裝，據知劇組本來就為庫伊拉及其他要角設計了過100套服飾，靈感來自Christian Dior、Givenchy、Vivienne Westwood及Alexander McQueen等名牌經典，由型格款到高貴晚裝，以至珍貴的珠寶及華麗場景，無一忽視。迪士尼更邀請金像服裝指導Jenny Beavan操刀，為愛瑪史東創作出47個造型，而愛瑪湯遜都有多達33個，所以每次兩人的登場都令人眼前一亮，尤其是庫伊拉挑機男爵夫人時的衣着，件件都令人嘆為觀止。

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